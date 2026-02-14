عودة إمام عاشور وتشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

استعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأعلن المدير الفني ييس توروب عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، في خطوة مهمة لضمان صدارة المجموعة والتأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

عودة إمام عاشور بعد انتهاء العقوبة

شهدت قائمة الأهلي عودة اللاعب إمام عاشور بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه والتي شملت الإيقاف لمدة أسبوعين والتدريب المنفرد إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون ونصف جنيه، وذلك بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة السابقة، عودة عاشور تعطي الفريق دفعة قوية في خط الوسط، حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها توروب في تنظيم اللعب وبناء الهجمات.

تحضيرات الأهلي لمباراة الجيش الملكي

عقد ييس توروب محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح التعليمات التكتيكية والخطط الهجومية والدفاعية قبل انطلاق المران الجماعي. واشتمل المران على فقرات بدنية وفنية متنوعة، حيث أجرى اللاعبون تمارين استشفائية وتمارين لياقة وتكتيك، ثم اختتم المدرب المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. كما خاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومحمد سيحا تدريبات منفردة قبل الانضمام للتقسيمة النهائية، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل مواجهة الفريق المغربي.

ترتيب المجموعة وأهمية المباراة

الأهلي حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي لضمان صدارة المجموعة. الجيش الملكي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، مما يجعل المباراة حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة قبل الانتقال إلى مرحلة ربع النهائي، تحقيق الانتصار سيمنح الأهلي الأفضلية في مواجهات الدور المقبل ويزيد من فرصه في المنافسة على اللقب القاري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. جماهير الأهلي تنتظر المباراة بفارغ الصبر، إذ تمثل فرصة لمتابعة أداء الفريق بعد استعادة بعض لاعبيه الأساسيين والتأكد من جاهزيته البدنية والفنية قبل المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية.

الأهلي يواصل استعداداته لتحقيق الفوز

مع اقتراب المباراة، يواصل الأهلي تدريباته المكثفة للحفاظ على لياقة اللاعبين وتعزيز الانسجام بين أفراد الفريق، كما يركز توروب على إعداد خطط تكتيكية لمواجهة أساليب لعب الجيش الملكي، وتعد عودة إمام عاشور إضافة مهمة في خط الوسط، فيما يعتمد الفريق على عناصره الأساسية في خط الهجوم والدفاع لضمان الانضباط التكتيكي وتحقيق الانتصار المهم.

الأهلي يسعى للحفاظ على سجله الممتاز في البطولة، ويطمح في تحقيق الفوز ليواصل مشواره بثقة نحو الأدوار النهائية، مع طموح جماهيري كبير لمواصلة الهيمنة على البطولات القارية.