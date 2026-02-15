عاجل.. زيادة غير اعتيادية في مرتبات العاملين بالدولة وحزمة حماية اجتماعية جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه. تأتي هذه الحزمة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وتستهدف شريحة واسعة من العاملين بالدولة والأسر الأكثر احتياجًا.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، إن هذه الحزمة تشمل تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة، مع التركيز على المعلمين والعاملين في القطاع الطبي والصحي، باعتبارهم أولوية قصوى لدى الحكومة.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة

أكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي وجه بزيادة غير اعتيادية في مرتبات العاملين بالدولة، خاصة في القطاعين التعليمي والصحي، وأوضح مدبولي أن الحكومة ستعرض خطط زيادة المرتبات والأجور على الرئيس خلال الفترة المقبلة لضمان تحسين دخول العاملين وتحفيزهم على الأداء بكفاءة.

وأضاف أن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه إضافية لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والمناطق النائية.

دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا

في إطار الحماية الاجتماعية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن صرف دعم نقدي بقيمة 400 جنيه للأسر الأكثر فقراً ومحدودي الدخل، ليصل عدد المستفيدين إلى 15 مليون أسرة، على أن يتم الصرف خلال شهرين فقط، قبيل رمضان والعيد.

كما أوضح كجوك أن الحكومة ستخصص 300 جنيه شهريًا للرائدات الريفيات خلال رمضان وشوال، لدعم نشاطهن المجتمعي ومشاريعهن الصغيرة، ضمن برامج التنمية الريفية المستدامة.

دعم قطاع الصحة والقضاء على قوائم الانتظار

خصصت الحكومة 6 مليارات جنيه لدعم القطاع الطبي والصحي، موزعة بين:

3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، لضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية في الوقت المناسب.

مدبولي أكد أن هذا الدعم يأتي في إطار حزمة حماية اجتماعية شاملة تهدف لتحسين مستوى الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في كافة القطاعات الحيوية.

دعم الفلاح المصري

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستخصص 4 مليارات جنيه إضافية لدعم الفلاح المصري، ضمن فروق أسعار القمح، وذلك لضمان استقرار السوق ودعم دخل المزارعين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تنفيذ المبادرة قبل نهاية العام المالي

وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة ستُنفذ قبل نهاية العام المالي الحالي، مع متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقديم حزمة متكاملة من البرامج والخدمات الاجتماعية والمالية لكل المواطنين.

بهذه الخطوات، تؤكد الحكومة على أولوية تحسين دخل المواطنين وتقديم الدعم النقدي والمادي للأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي قبل رمضان والعيد.