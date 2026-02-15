وفاة الدكتور مفيد شهاب..رحيل أحد أبطال استعادة طابا وأبرز أعلام القانون الدولي

أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، وفاة الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، وأحد أبرز فقهاء القانون الدولي في مصر والعالم العربي، والذي ارتبط اسمه بملحمة استعادة طابا ورفع العلم المصري عليها عام 1989، ويرصد الموجز التفاصيل.

يمثل رحيل الدكتور مفيد شهاب خسارة كبيرة للساحة القانونية والأكاديمية، نظرًا لما قدمه من إسهامات علمية ووطنية بارزة امتدت لعقود طويلة في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية.

من هو الدكتور مفيد شهاب؟

يُعد الدكتور مفيد شهاب أحد أعلام القانون الدولي في مصر، حيث شغل منصب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، كما تولى رئاسة الجمعية المصرية للقانون الدولي. حصل على دكتوراه الدولة في القانون الدولي من جامعة باريس، وبدأ مسيرته الأكاديمية أستاذًا بكلية الحقوق قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا لجامعة القاهرة في الفترة من 1993 إلى 1997.

كما تولى عدة مناصب وزارية مهمة، أبرزها:

وزير التعليم العالي من يوليو 1997 حتى يوليو 2004.

وزير شؤون مجلس الشورى من يوليو 2004 حتى ديسمبر 2005.

وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية من ديسمبر 2005 حتى فبراير 2011.

وشغل كذلك منصب المستشار القانوني للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بين عامي 1978 و1984، إضافة إلى عمله قاضيًا بالمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي منذ عام 1988.

دوره في استعادة طابا

ارتبط اسم الدكتور مفيد شهاب بقضية طابا، حيث كان من أبرز أعضاء الفريق القانوني المصري الذي خاض معركة التحكيم الدولي لاستعادة الأرض المصرية. وتُوّجت تلك الجهود برفع العلم المصري على طابا في 19 مارس 1989، في واحدة من أهم المحطات القانونية في التاريخ المصري الحديث.

هذا الدور الوطني كان سببًا رئيسيًا في حصوله على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 2014، تقديرًا لجهوده في المواجهة القانونية التي انتهت باستعادة طابا.

أبرز مؤلفات الدكتور مفيد شهاب

ترك الراحل إرثًا علميًا ثريًا في مجال القانون الدولي، من أبرز مؤلفاته:

"قانون البحار الجديد والمصالح العربية" (1977).

"جامعة الدول العربية: دراسة تحليلية لميثاقها وإنجازاتها" (1978).

"الكويت وجودًا وحدودًا" (1991).

"المنظمات الدولية" (1994).

"القانون الدولي العام" (1995).

"القانون الدولي الجديد للبحار" (1996).

كما أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراه في القانون الدولي داخل مصر وخارجها، وله أكثر من 80 بحثًا علميًا منشورًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

الجوائز والأوسمة التي حصل عليها

حصل الدكتور مفيد شهاب على العديد من الأوسمة والتكريمات المحلية والدولية، من بينها:

وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 2014.

جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2019.

وسام جوقة الشرف من الحكومة الفرنسية.

أوسمة تكريمية من إيطاليا والبحرين والمجر وروسيا وأوزبكستان.

عدد من درجات الدكتوراه الفخرية من جامعات دولية مرموقة.

إرث قانوني وأكاديمي ممتد

يمثل الدكتور مفيد شهاب نموذجًا للفقيه القانوني الذي جمع بين العمل الأكاديمي والدور الوطني، وأسهم في ترسيخ مكانة مصر في المحافل القانونية الدولية. وبرحيله، تفقد مصر أحد أبرز العقول القانونية التي كان لها دور حاسم في الدفاع عن الحقوق الوطنية وصياغة الفكر القانوني المعاصر.