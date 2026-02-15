أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026..عيار 21 بـ 6710

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات الأحد 15 فبراير 2026 داخل محال الصاغة، وذلك بعد أسبوع اتسم بالتذبذب القوي نتيجة تحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الدولار. ويأتي هذا الهدوء النسبي وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

سعر الذهب اليوم في مصر (شراء – بيع)

جاءت أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث كالتالي:

جرام الذهب عيار 24

شراء: 7669 جنيهًا

بيع: 7635 جنيهًا

جرام الذهب عيار 22

شراء: 7030 جنيهًا

بيع: 6999 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولًا في مصر)

شراء: 6710 جنيهات

بيع: 6680 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18

شراء: 5751 جنيهًا

بيع: 5725 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14

شراء: 4473 جنيهًا

بيع: 4453 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

شراء: 53680 جنيهًا

بيع: 53440 جنيهًا

سعر أونصة الذهب عالميًا

5042 دولارًا للشراء

5041.5 دولار للبيع

سعر الدولار

46.9 جنيهًا للشراء

46.8 جنيهًا للبيع

تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي

سجل الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد عيار 21 بنسبة 0.75%، بعد أن افتتح التداولات عند 6670 جنيهًا للجرام، ولامس أعلى مستوى له عند 6800 جنيه، قبل أن يغلق قرب مستوى 6720 جنيهًا.

وتحركت الأسعار في نطاق ضيق نسبيًا بنهاية الأسبوع، خاصة مع الإجازة الأسبوعية للأسواق، ما أدى إلى هدوء في عمليات البيع والشراء.

أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم

يرتبط استقرار أسعار الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تذبذب سعر الذهب العالمي وعدم وضوح الاتجاه.

تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة.

استقرار معدل التضخم عند 12.3% وفق البيانات الرسمية.

توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التخفيف النقدي.

هذه المعطيات منحت السوق المحلي قدرًا من التوازن، رغم استمرار الترقب لأي تغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية.

توقعات أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة الحذر خلال الفترة القادمة، خاصة مع تأثر الذهب عالميًا بقرارات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار. كما أن اقتراب شهر رمضان قد يرفع الطلب على المشغولات الذهبية، ما قد ينعكس على الأسعار محليًا.

ويبقى سعر الذهب عيار 21 الآن المؤشر الأهم لحركة السوق في مصر، نظرًا لكونه الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستثمرين.

وتستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك وفق معادلة دقيقة تربط بين السعر العالمي، وسعر صرف الدولار، وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلي.