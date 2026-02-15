أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026..عيار 21 بـ 6710
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات الأحد 15 فبراير 2026 داخل محال الصاغة، وذلك بعد أسبوع اتسم بالتذبذب القوي نتيجة تحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الدولار. ويأتي هذا الهدوء النسبي وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.
سعر الذهب اليوم في مصر (شراء – بيع)
جاءت أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث كالتالي:
جرام الذهب عيار 24
شراء: 7669 جنيهًا
بيع: 7635 جنيهًا
جرام الذهب عيار 22
شراء: 7030 جنيهًا
بيع: 6999 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولًا في مصر)
شراء: 6710 جنيهات
بيع: 6680 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18
شراء: 5751 جنيهًا
بيع: 5725 جنيهًا
جرام الذهب عيار 14
شراء: 4473 جنيهًا
بيع: 4453 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
شراء: 53680 جنيهًا
بيع: 53440 جنيهًا
سعر أونصة الذهب عالميًا
5042 دولارًا للشراء
5041.5 دولار للبيع
سعر الدولار
46.9 جنيهًا للشراء
46.8 جنيهًا للبيع
تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي
سجل الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد عيار 21 بنسبة 0.75%، بعد أن افتتح التداولات عند 6670 جنيهًا للجرام، ولامس أعلى مستوى له عند 6800 جنيه، قبل أن يغلق قرب مستوى 6720 جنيهًا.
وتحركت الأسعار في نطاق ضيق نسبيًا بنهاية الأسبوع، خاصة مع الإجازة الأسبوعية للأسواق، ما أدى إلى هدوء في عمليات البيع والشراء.
أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم
يرتبط استقرار أسعار الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- تذبذب سعر الذهب العالمي وعدم وضوح الاتجاه.
- تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة.
- استقرار معدل التضخم عند 12.3% وفق البيانات الرسمية.
- توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التخفيف النقدي.
هذه المعطيات منحت السوق المحلي قدرًا من التوازن، رغم استمرار الترقب لأي تغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية.
توقعات أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة
يتوقع خبراء السوق استمرار حالة الحذر خلال الفترة القادمة، خاصة مع تأثر الذهب عالميًا بقرارات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار. كما أن اقتراب شهر رمضان قد يرفع الطلب على المشغولات الذهبية، ما قد ينعكس على الأسعار محليًا.
ويبقى سعر الذهب عيار 21 الآن المؤشر الأهم لحركة السوق في مصر، نظرًا لكونه الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستثمرين.
وتستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك وفق معادلة دقيقة تربط بين السعر العالمي، وسعر صرف الدولار، وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلي.
