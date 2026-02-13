ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. المعدن لا يهدأ

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-2-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 13-2-2026 وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

سعر الذهب عيار 24

صعد سعر الذهب عيار 24 ليسجل نحو 7543 جنيهًا للبيع و7485.5 جنيه للشراء، ليعكس موجة صعود جديدة بعد تحركات محدودة شهدها السوق في وقت سابق من اليوم.

سعر الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر الذهب عيار 21 «الأكثر تداولًا في مصر» ليصل إلى 6600 جنيه للبيع و6550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل عيار 22 نحو 6914.5 جنيه للبيع و6862 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5657 جنيهًا للبيع و5614.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

فيما سجل عيار 14 نحو 4450 جنيهًا للبيع و4410 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 52800 جنيه للبيع و52400 جنيه للشراء، متأثرًا بزيادة سعر جرام الذهب في السوق المحلية.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4957.5 دولار للبيع، وسط متابعة الأسواق لتحركات الدولار وأسعار الفائدة العالمية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن الأصفر.

إقرأ أيضًا:

بعد التراجع| سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. سبيكة الذهب بكام؟

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الخميس 5 فبراير 2026