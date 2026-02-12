siteName
قبل رمضان ولا بعد؟.. تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 لموظفي الدولة

مرتبات شهري فبراير
مرتبات شهري فبراير ومارس

مرتبات فبراير ومارس.. المالية تعلن مواعيد جديدة لتخفيف الأعباء على الموظفين قبل رمضان وعيد الفطر

 

قرار رسمي بتبكير الصرف

أعلنت وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور فبراير ومارس 2026 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، الهدف: التيسير على الموظفين خلال شهر رمضان وعيد الفطر وتخفيف الأعباء المالية، ويرصد الموجز التفاصيل. 

مواعيد صرف المرتبات

  • مرتبات فبراير 2026: تبدأ من 22 فبراير 2026.
  • مرتبات مارس 2026: تبدأ من 18 مارس 2026.

المتأخرات: يتم صرف المستحقات المتأخرة أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

الوزارة ناشدت الموظفين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

 

طرق الصرف المتاحة

لتسهيل عملية الصرف وتقليل الزحام، يمكن استخدام:

  1. ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع أنحاء الجمهورية.
  2. مكاتب البريد المصري المنتشرة بالمحافظات.
  3. البنوك الحكومية والخاصة عبر الفروع العاملة بالسوق.
  4. المحافظ الإلكترونية باستخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

 

زيادة المرتبات 2026

  • سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد.
  • صرف الزيادة سيكون ضمن مرتبات شهر يوليو 2026.

تفاصيل العلاوة الدورية:

  • 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • 15% لغير المخاطبين بالقانون.
  • الحد الأدنى للعلاوة 150 جنيهًا.

 

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

  • الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
  • الدرجة العالية: 11,800 جنيه
  • مدير عام: 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
  • الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
  • الدرجة السادسة: 7,000 جنيه

 

