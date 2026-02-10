النص الكامل للتشكيل الوزاري الجديد بعد التعديلات الأخيرة 2026

أعلنت اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، النص الكامل للتشكيل الوزاري الجديد بعد التعديلات الأخيرة، والذي تضمن تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء الجدد، إلى جانب نواب وزراء في عدد من الحقائب المهمة، في إطار إعادة هيكلة الحكومة ودعم كفاءة الأداء التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد في توقيت مهم، يستهدف تعزيز الاستقرار الحكومي، ودفع ملفات التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم السياسة الخارجية، والاستثمار، والبنية التحتية.

نائب رئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

شهد التشكيل الوزاري تعيين:

الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في خطوة تعكس تركيز الحكومة على الملفات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة القادمة.

أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة 2026

تضمن التعديل الوزاري الجديد اختيار عدد من الوزراء لتولي حقائب أساسية، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

وزيرًا للصحة الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل

وزيرًا للنقل الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة

وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج

وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار

وزيرًا للاستثمار الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي المهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان

وزيرًا للإسكان المهندس رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

وزيرًا للإعلام اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي

وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي المستشار هاني حنا عازر وزيرًا لشئون المجالس النيابية

وزيرًا لشئون المجالس النيابية المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

وزيرًا للعدل جيهان زكي وزيرًا للثقافة

وزيرًا للثقافة الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط

وزيرًا للتخطيط حسن الرداد وزيرًا للعمل

وزيرًا للعمل جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

وزيرًا للشباب والرياضة المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة

نواب الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

كما شمل التشكيل الوزاري الجديد تعيين عدد من نواب الوزراء، لدعم العمل التنفيذي داخل الوزارات، وهم:

السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية

نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان

نائبًا لوزير الإسكان سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

أهداف التعديل الوزاري الجديد في مصر

يهدف التعديل الوزاري الجديد 2026 إلى:

تعزيز كفاءة الأداء الحكومي

دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

تطوير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان

تقوية الحضور الدبلوماسي المصري خارجيًا

تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المحافظات

التشكيل الوزاري الجديد 2026.. مرحلة جديدة للحكومة

يعكس التشكيل الوزاري الجديد توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في الملفات الحيوية، بما يسهم في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة.