موعد صرف معاشات فبراير 2026 رسميًا بعد بيان هيئة التأمينات الاجتماعية

يواصل ملايين المواطنين البحث عن موعد صرف معاشات فبراير 2026، خاصة بعد البيان الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، والذي حسم الجدل بشأن توقيت الصرف ووسائله، في ظل اعتماد شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي. ويستفيد من منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر ما يقرب من 11 مليون مواطن بين أصحاب معاشات ومستحقين، ويستعرض الموجز التفاصيل.

متى يتم صرف معاشات فبراير 2026؟

بحسب ما أكدته هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على صرف المعاشات مع بداية كل شهر ميلادي، وعليه يتم صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 1 فبراير 2026، دون أي تأجيل أو تعديل في المواعيد.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة.

أماكن صرف معاشات فبراير 2026

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، بما يمنح أصحاب المعاشات حرية اختيار الوسيلة الأنسب لهم، ويقلل من التكدس والزحام، وتشمل أماكن الصرف ما يلي:

منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

المنتشرة في جميع المحافظات. فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية .

. ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

التابعة للبنوك. منافذ شركة فوري المعتمدة.

المعتمدة. المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لأصحاب المعاشات.

وتسهم هذه البدائل في تسهيل عملية الصرف، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة الاستعلام عن معاشات فبراير 2026

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية. اختيار أيقونة صاحب معاش. الضغط على الخدمات التأمينية. اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على زر استعلام.

وعلى الفور تظهر جميع البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش وقيمة المستحقات.

آخر تطورات زيادة المعاشات

يُذكر أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة قرارات تستهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ولا توجد حتى الآن قرارات رسمية بشأن زيادة جديدة قبل يوليو 2026.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية شرائح المعاشات المعتمدة، والتي جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

انتظام الصرف وتخفيف الأعباء عن المواطنين

تؤكد هيئة التأمينات الاجتماعية استمرارها في تطوير منظومة صرف المعاشات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.