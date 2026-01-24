عيار 21 يسجل 6670 جنيهًا..استقرار أسعار الذهب والدولار اليوم السبت في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، داخل محلات الصاغة بالأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، ما انعكس على حركة البيع والشراء في سوق المعدن الأصفر.

ويتابع المواطنون والمستثمرون أسعار الذهب والدولار بشكل يومي، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وارتباط الذهب بسعر صرف الدولار وحركة الأوقية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة خلال تعاملات اليوم، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بأسعار أمس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل نحو 7622.75 جنيهات ، ويعد العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص، ويستخدم غالبًا في السبائك.

: سجل نحو 7622.75 ، ويعد العيار الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص، ويستخدم غالبًا في السبائك. سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6670 جنيهًا ، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصري.

: بلغ نحو 6670 ، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصري. سعر جرام الذهب عيار 18 : سجل حوالي 5717.25 جنيهات ، ويُقبل عليه قطاع كبير من المواطنين بسبب انخفاض سعره مقارنة بباقي الأعيرة.

: سجل حوالي 5717.25 ، ويُقبل عليه قطاع كبير من المواطنين بسبب انخفاض سعره مقارنة بباقي الأعيرة. سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 53240 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية نحو 4978 دولارًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

بالتوازي مع استقرار أسعار الذهب، شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الثبات أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم السبت، داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري :

47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع. بنك مصر :

47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع. بنك القاهرة :

47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع. بنك قناة السويس :

47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي:

47.10 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

العلاقة بين أسعار الذهب والدولار في مصر

يرتبط سعر الذهب في السوق المحلية ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، حيث يؤدي استقرار العملة الأمريكية إلى ثبات أسعار الذهب، في ظل عدم وجود تغييرات كبيرة في السعر العالمي للأوقية أو تكاليف الاستيراد.

ويرى خبراء أن استمرار الاستقرار الحالي مرهون بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلي، إضافة إلى قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

يتوقع محللون أن تشهد أسعار الذهب تحركات محدودة خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار استقرار سعر الدولار عالميًا ومحليًا، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية أو سياسية قد تدفع الأسعار للصعود أو التراجع.