الفريق أشرف سالم زاهر وزيراً للدفاع المصري الجديد.. مسيرة عسكرية حافلة

أدى الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته العسكرية الممتدة داخل القوات المسلحة المصرية. ويأتي تعيين الفريق أشرف زاهر وزيراً للدفاع في توقيت إقليمي دقيق، يتطلب قيادة تمتلك رؤية استراتيجية تجمع بين التطوير العلمي والحسم العسكري، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل، اليوم الأربعاء، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك تمهيداً لإعلان القرار الرسمي ضمن حركة التغييرات الوزارية.

الفريق أشرف سالم زاهر

من هو الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع المصري الجديد؟

يشغل الفريق أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية التي لعبت دوراً محورياً في تطوير منظومة التعليم والتدريب داخل الكليات العسكرية.

تمت ترقيته إلى رتبة فريق في يناير 2023 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن كان يشغل رتبة لواء، كما تولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية، وأسهم بشكل مباشر في تحديث نظم القبول والتدريب داخل المؤسسات العسكرية.

ويُعرف عن وزير الدفاع المصري الجديد تركيزه على بناء الضابط علمياً وبدنياً، مع إدخال مفاهيم حديثة تواكب التطورات العالمية في العلوم العسكرية والتكنولوجية.

تطوير المناهج العسكرية ودمج العلوم المدنية

ارتبط اسم الفريق أشرف سالم زاهر بمفهوم “التطوير النوعي” داخل القوات المسلحة المصرية. فمنذ توليه إدارة الأكاديمية العسكرية، لم يقتصر دوره على التدريب التقليدي، بل قاد عملية تحديث شاملة للمناهج.

شهدت الأكاديمية في عهده دمج العلوم المدنية الحديثة ضمن البرامج العسكرية، بحيث يحصل الخريج على شهادات مزدوجة تجمع بين العلوم العسكرية وتخصصات مدنية مثل الاقتصاد، السياسة، الهندسة، ونظم المعلومات.

هذا التطوير ساهم في إعداد جيل جديد من الضباط يمتلك أدوات التحليل العلمي وفهم تعقيدات البيئة الدولية، إضافة إلى القدرة على التعامل مع تكنولوجيات الحرب الحديثة.

تعاون علمي وبحثي مع مؤسسات أكاديمية كبرى

حرص الفريق أشرف زاهر على توسيع نطاق التعاون بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى جامعات عريقة مثل جامعة القاهرة.

كما استقبلت الأكاديمية العسكرية في عهده وفوداً عسكرية دولية، من بينها رئيس أركان الدفاع الجوي الليبي، ما يعكس انفتاح المؤسسة العسكرية المصرية على التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

وتجلت كفاءته التنظيمية في الإشراف على تطوير وافتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، الذي صُمم وفق أحدث المعايير العالمية ليكون صرحاً تعليمياً عسكرياً متكاملاً.

فلسفة استراتيجية: القوة ضمانة السلام

يرتكز فكر الفريق أشرف سالم زاهر على قناعة واضحة مفادها أن امتلاك القوة هو الضمانة الحقيقية لحفظ السلام والاستقرار. وقد كرر في مناسبات وطنية عدة أن الدولة القوية تُبنى بسواعد أبنائها وعلمهم، وتحمي استقرارها بجيش عصري قادر على الردع.

ويرى مراقبون أن توليه حقيبة الدفاع في هذه المرحلة يعكس توجه الدولة نحو استكمال مسار تحديث الجيش المصري، عبر قيادة تجمع بين أصالة التقاليد العسكرية المصرية وضرورات التكنولوجيا الرقمية الحديثة.