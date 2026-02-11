التشكيل الوزاري الجديد 2026.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة رسمية تعكس بدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي داخل الحكومة المصرية. وجاء ذلك وفق ما أفادت به قناة «إكسترا نيوز»، تزامنًا مع إعلان النص الكامل للتشكيل الوزاري الجديد بعد التعديلات الأخيرة لعام 2026، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويحظى التعديل الوزاري الجديد 2026 باهتمام واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية، نظرًا لما يتضمنه من تغييرات في عدد من الحقائب المهمة، إلى جانب استحداث مناصب جديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الحكومة وتعزيز كفاءة الأداء.

نائب رئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2026

شهد التشكيل الوزاري تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهي خطوة تعكس تركيز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الملفات الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتحفيز النمو.

ويأتي هذا التعيين في إطار توجه واضح نحو تعزيز الإدارة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة 2026

تضمن التشكيل الوزاري الجديد اختيار عدد من الوزراء لتولي حقائب أساسية، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل

الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة

الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج

الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

المهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان

المهندس رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي

المستشار هاني حنا عازر وزيرًا لشئون المجالس النيابية

المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

جيهان زكي وزيرًا للثقافة

الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط

حسن الرداد وزيرًا للعمل

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة

ويعكس هذا التنوع في الاختيارات توجه الدولة نحو الاستعانة بخبرات متنوعة لإدارة الملفات الحيوية.

نواب الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

كما شمل التعديل الوزاري الجديد في مصر 2026 تعيين عدد من نواب الوزراء لدعم العمل التنفيذي داخل الوزارات المختلفة، وهم:

السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية

وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان

سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

ويهدف تعيين نواب الوزراء إلى تسريع وتيرة الإنجاز داخل الوزارات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.

أهداف التعديل الوزاري الجديد 2026

يرتكز التشكيل الوزاري الجديد على عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز كفاءة الأداء الحكومي

دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

تطوير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان

تقوية الحضور الدبلوماسي المصري خارجيًا

تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المحافظات

وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم ملفات البنية التحتية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

مرحلة جديدة في مسار الحكومة المصرية

يعكس التعديل الوزاري الجديد 2026 توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في إدارة الملفات الحيوية، بما يسهم في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماي، وتحقيق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

ومع أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدأ الحكومة مرحلة جديدة من العمل، ترتكز على إعادة هيكلة الأداء، وتعزيز الاستقرار، ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، في إطار رؤية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.