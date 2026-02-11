موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهيرالقلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الرابع فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 27 نقطة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق الإسماعيلي بعد تعثره بالتعادل أمام البنك الأهلي، وذلك للحفاظ علي فرصة في المنافسة علي لقب الدوري في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

موعد قمة الأهلي ضد الإسماعيلي

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الإسماعيلي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

يمكنك مشاهدة قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الإسماعيلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره الإسماعيلي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أشرف بن شرقي- كامويش.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزاروكامويش ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

وشهدت القائمة غياب محمود حسن تريزيجيه وزيزو بسبب الإصابة خلال المواجهات السابقة للفريق.

