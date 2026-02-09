انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المحلية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، بعد ارتفاعات كبيرة سجلتها خلال الأسبوع الماضي. يأتي هذا التراجع في ظل متابعة الحكومة المستمرة لسوق الدواجن واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك، ويرصد الموجز التفاصيل

أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة والمستهلك

انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ليصل إلى 85 جنيهًا، بعد أن كان 95 جنيهًا قبل يومين. ويباع الكيلو للمستهلك بسعر 97 جنيهًا.

كما شهدت الدواجن الأمهات ارتفاعًا طفيفًا ليصل سعر الكيلو إلى 65 جنيهًا بالمزرعة، ويباع للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

أما الفراخ الساسو، المعروفة باسم "الفراخ الحمراء"، فقد سجلت انخفاضًا من 115 جنيهًا إلى 105 جنيهات بالمزرعة، ويباع للمستهلك بسعر 116 جنيهًا.

وسجلت الفراخ البلدي انخفاضًا من 130 جنيهًا إلى 120 جنيهًا بالمزرعة، ويصل سعر البيع للمستهلك إلى 130 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك والأجنحة

سجل كيلو البانيه انخفاض في بعض المحلات من 230 إلى 220 جنيهًا،

أما سعر كيلو الأوراك، فقد تراوح بين 90 و110 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، كما وصل سعر زوج الحمام إلى 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا مع بعض التغيرات الطفيفة:

كرتونة البيض الأحمر: 110 جنيهًا جملة ، تصل للمستهلك بـ 125 جنيهًا .

، تصل للمستهلك بـ . كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهًا جملة ، تُباع للمستهلك بـ 125 جنيهًا .

، تُباع للمستهلك بـ . البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة، وسعر المستهلك 150 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت وأنواع البط والسمان

الكتكوت الأبيض (شركات): بين 25 و30 جنيهًا .

. الكتكوت ساسو: 8 جنيهات .

. الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات .

. كتكوت فيومي: 9 جنيهات .

. بط مسكوفي: 25 جنيهًا .

. بط مولر: 25 جنيهًا .

. بط بيور: 20 جنيهًا .

. السمان بعمر أسبوعين: 8 جنيهات.

أسباب الانخفاض وردود فعل السوق

أكد رئيس شعبة الدواجن أن الأسعار الحالية تمثل السعر العادل للمستهلك، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة ساعدت على توازن السوق.

كما لفت إلى أن استجابة المنتجين للضوابط والأسعار الجديدة كانت "مفاجئة وإيجابية"، ما ساعد على انخفاض الأسعار تدريجيًا خلال يومين فقط.

ويرى الخبراء أن استقرار أسعار الدواجن والبيض ضروري لضمان القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على هذه المنتجات.