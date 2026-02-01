مع اقتراب شهر رمضان 2026.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر تحركات مفاجئة مع اقتراب شهر رمضان 2026، حيث عادت للارتفاع مرة أخرى بعد فترة من التراجع النسبي استمرت لنحو أسبوعين، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة في ظل زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الدواجن والبيض، ويرصد الموجز التفاصيل

ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان 2026

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع اليوم نحو 76 جنيهًا للكيلو، مقارنة بمستويات سابقة بلغت 65 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ما بين 85 و90 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات السوق. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

أما الدواجن الأمهات فقد بلغ سعرها في المزارع نحو 65 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا، في حين سجلت الدواجن الساسو أسعارًا مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة 105 جنيهات، ووصل في الأسواق إلى ما بين 110 و115 جنيهًا.

أسباب تذبذب أسعار الدواجن في الأسواق

يرجع خبراء السوق حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حجم المعروض اليومي من الدواجن في الأسواق

ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعلاف

زيادة الطلب مع المواسم الدينية

تقلبات أسعار النقل والطاقة

وتؤثر هذه العوامل مجتمعة بشكل مباشر على حركة الأسعار، سواء بالصعود أو الهبوط، خاصة خلال الفترات التي تسبق المواسم الاستهلاكية الكبرى.

تصريحات رسمية حول الاكتفاء الذاتي

في هذا السياق، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا كاملًا من الدواجن والبيض، رغم التحديات والأزمات التي تواجه القطاع. وقال في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، والقطاع قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي".

من جانبه، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم صناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن مصر باتت تحتل مكانة متقدمة في هذا المجال، مع وجود خطط لتصدير الفائض إلى عدد من الدول، بدعم مباشر من وزارة الزراعة.

أسعار البيض اليوم في مصر

سجلت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا، حيث:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا

بين 130 و140 جنيهًا سجل البيض الأحمر ما بين 135 و145 جنيهًا

ما بين 135 و145 جنيهًا بلغ سعر البيض البلدي من 135 إلى 140 جنيهًا للكرتونة

أسعار الكتاكيت اليوم

أما أسعار الكتاكيت فجاءت على النحو التالي:

الكتكوت الأبيض (شركات): من 13 إلى 14 جنيهًا

كتكوت ساسو: 8 جنيهات

الكتكوت البلدي الحر: من 5 إلى 6 جنيهات

كتكوت فيومي: 9 جنيهات

كما سجل سعر البط المسكوفي والمولر نحو 25 جنيهًا، والبط البيور 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر السمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك ومشتقات الدواجن

شهدت أسعار مشتقات الدواجن تفاوتًا ملحوظًا، حيث:

تراوح سعر الأوراك بين 80 و85 جنيهًا

بين 80 و85 جنيهًا بلغ سعر البانيه من 200 إلى 210 جنيهات

من 200 إلى 210 جنيهات سجلت الكبد والقوانص نحو 135 جنيهًا للكيلو

أسعار الأجنحة واللحوم البديلة

وصل سعر كيلو أجنحة الدواجن إلى ما بين 55 و60 جنيهًا، بينما سجل زوج الحمام نحو 170 جنيهًا، وتراوح سعر البط بين 160 و170 جنيهًا، في حين بلغ سعر الأرانب حوالي 140 جنيهًا للكيلو.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الدواجن والبيض خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان، وسط ترقب لأي إجراءات جديدة من شأنها زيادة المعروض وضبط الأسعار، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويحافظ على استقرار السوق.