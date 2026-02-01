تذبذب جنوني في أسعار الذهب اليوم في مصر..وعيار 21 يحقق أرقام قياسية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من التذبذب الحاد خلال تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026، بالتزامن مع تحركات متقلبة في سعر الأونصة العالمية، والتي واصلت الانخفاض قرب مستوى 4890 دولارًا، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين، خاصة مع إجازة الصاغة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا التذبذب في وقت يترقب فيه المستثمرون أي تغيرات جديدة في الأسواق العالمية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية الدولية، ما يجعل الذهب في مصر محط أنظار شريحة واسعة من المواطنين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 1 فبراير 2026

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية مستويات متباينة، حيث استقرت بعض الأعيرة بينما شهدت أخرى تحركات محدودة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل نحو 7794 جنيهًا للشراء و7737 جنيهًا للبيع، ويُعد العيار الأعلى من حيث النقاء والأكثر تأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ حوالي 6820 جنيهًا للشراء و6770 جنيهًا للبيع، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري والأكثر طلبًا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل إلى 5846 جنيهًا للشراء و5800 جنيهًا للبيع، ويُفضله البعض لانخفاض سعره مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل نحو 54,560 جنيهًا للشراء و54,160 جنيهًا للبيع، ليعكس حالة التذبذب الواضحة في السوق.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المصري

على الصعيد العالمي، استقرت الأونصة العالمية قرب مستوى 4891 دولارًا للشراء و4890.5 دولارًا للبيع، بعد موجة هبوط ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في حالة من الحذر داخل السوق المحلي المصري.

ويرى خبراء اقتصاد أن أي تحرك جديد في سعر الأونصة، سواء بالصعود أو الهبوط، سينعكس بشكل فوري على أسعار الذهب في مصر اليوم، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بالسعر العالمي وسعر صرف الدولار.

الدولار وعلاقته بأسعار الذهب اليوم

يلعب سعر الدولار دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الذهب محليًا، حيث سجل الدولار اليوم نحو 47 جنيهًا للشراء و46.9 جنيهًا للبيع، وهو ما ساهم في الحد من الانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب، رغم تراجع الأونصة عالميًا.

ويؤكد تجار الصاغة أن أي تحرك قوي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة قد يدفع أسعار الذهب إلى موجة ارتفاع جديدة، حتى في حال استمرار تراجع الذهب عالميًا.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

في ظل هذا التذبذب، يرى عدد من المحللين أن السوق الحالي قد يمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة لمن يفضل الاستثمار طويل الأجل، مع التركيز على متابعة سعر عيار 21 والجنيه الذهب باعتبارهما الأكثر تداولًا وتأثيرًا.

وينصح الخبراء بعدم التسرع في البيع، ومراقبة تحركات الأونصة العالمية والدولار، مع الاستفادة من فترات الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسواق.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب المصري خلال الأيام القادمة، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، وهو ما يجعل متابعة الأسعار لحظة بلحظة أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمستهلكين.

وفي النهاية، يظل الذهب اليوم في مصر الملاذ الآمن للكثيرين، وسط تقلبات اقتصادية متسارعة، ما يعزز من أهميته كأداة ادخار واستثمار، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.