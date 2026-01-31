تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل الهبوط

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026 تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بالانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للمعدن النفيس، في تطور لافت أعاد القلق إلى سوق الذهب المحلي، خاصة بعد كسر مستويات دعم مهمة خلال الساعات الماضية، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب والحذر بسبب المتغيرات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية المنتظرة من البنوك المركزية الكبرى، ويرصد الموجز التفاصيل.

انخفاض عالمي حاد يضغط على السوق المحلي

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة ملحوظة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث هبطت الأونصة إلى مستوى 4891 دولارًا للشراء و4890.5 دولار للبيع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المصري. هذا الانخفاض العالمي دفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية، خاصة مع قوة الدولار الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.

ويرى محللون أن موجة الهبوط الحالية جاءت نتيجة عمليات جني أرباح واسعة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب مؤخرًا، إضافة إلى تراجع الطلب العالمي في ظل تحسن مؤشرات بعض الأسواق المالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026

وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل نحو 7657 جنيهًا للشراء و7600 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22:

بلغ 7019 جنيهًا للشراء و6966 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

سجل 6700 جنيه للشراء و6650 جنيهًا للبيع، مواصلًا الهبوط بعد خسائر متتالية.

سعر جرام الذهب عيار 18:

وصل إلى 5743 جنيهًا للشراء و5697 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14:

سجل 4467 جنيهًا للشراء و4427 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب:

بلغ 53600 جنيه للشراء و53200 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في السوق المحلية عند مستوى 47 جنيهًا للشراء و46.9 جنيه للبيع، وهو عامل رئيسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل مصر.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حجم الطلب المحلي. ويُعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أن ارتفاع الدولار عالميًا يضعف من جاذبية المعدن الأصفر في المدى القصير.

كما أن التغيرات في السياسات النقدية، خاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، تلعب دورًا حاسمًا في توجيه حركة الذهب صعودًا أو هبوطًا.

حالة ترقب في السوق المحلي

أدى التراجع المفاجئ في الأسعار إلى حالة من الترقب بين المتعاملين في سوق الذهب المصري، حيث يفضل البعض الانتظار لحين وضوح الرؤية، بينما يرى آخرون أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخططون للاستثمار طويل الأجل أو المقبلين على الزواج.

ويشير تجار الذهب إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مع توقعات بعودة النشاط تدريجيًا مع استقرار الأسعار أو ظهور مؤشرات صعود جديدة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق المعادن أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط العالمية وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يبقى الذهب أحد أهم أدوات حفظ القيمة، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

وفي حال عودة التوترات الاقتصادية أو حدوث تراجع جديد في قيمة الدولار، قد يشهد الذهب موجة صعود جديدة، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصري.

ويبقى سوق الذهب في مصر شديد الحساسية لأي متغيرات خارجية، ما يستدعي متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.