أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2026 بعد الارتفاع الجنوني.. اعرف عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 وهي كالتالي:

أسعار جميع جرامات الذهب اليوم

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

الذهب عيار 24 8390 جنيه 8330 جنيه

الذهب عيار 22 7690 جنيه 7635 جنيه

الذهب عيار 21 7340 جنيه 7290 جنيه

الذهب عيار 18 6290 جنيه 6250 جنيه

الذهب عيار 14 4895 جنيه 4860 جنيه

الذهب عيار 12 4195 جنيه 4165 جنيه



أسعار جميع جرامات الذهب اليوم.. الجنيه والأونصة

أونصة الذهب بالجنيه: 260915 جنيها .. 259135 جنيها

الجنيه الذهب: 58720 جنيها .. 58320 جنيها

أونصة الذهب بالدولار: 5375.48 دولار.

إقرأ أيضًا:

عاجل.. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29 يناير بجميع الأعيرة

مشتريات المصريين من الذهب تهبط 10% في 2025 رغم انتعاش الربع الأخير