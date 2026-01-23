ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23 يناير 2026 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026 حالة من الارتفاع الملحوظ داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس، حيث سجل سعر الجنيه الذهب قفزة قوية بلغت نحو 840 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط، ما أعاد الجدل حول مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وبحسب متوسط الأسعار المتداولة في السوق المحلية دون احتساب المصنعية، سجل الجنيه الذهب اليوم 52,640 جنيهًا للبيع مقابل 52,400 جنيه للشراء، مقارنة بسعره أمس الذي بلغ نحو 51,800 جنيه، ما يعكس زيادة واضحة في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

جاء ارتفاع الجنيه الذهب مدعومًا بصعود أسعار جميع أعيرة الذهب داخل السوق المحلية، حيث سجلت الأسعار الرسمية اليوم ما يلي:

عيار 24:

سعر البيع: 7520 جنيهًا

سعر الشراء: 7485 جنيهًا

عيار 22:

سعر البيع: 6895 جنيهًا

سعر الشراء: 6860 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر):

سعر البيع: 6580 جنيهًا

سعر الشراء: 6550 جنيهًا

عيار 18:

سعر البيع: 5640 جنيهًا

سعر الشراء: 5615 جنيهًا

عيار 14:

سعر البيع: 4385 جنيهًا

سعر الشراء: 4365 جنيهًا

عيار 12:

سعر البيع: 3760 جنيهًا

سعر الشراء: 3745 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة

واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه اللافت، ليسجل اليوم:

سعر البيع: 52,640 جنيهًا

سعر الشراء: 52,400 جنيه

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أكثر أشكال الاستثمار في الذهب شيوعًا لدى المصريين، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

سعر أوقية الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلي

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4911.90 دولار، وهو مستوى تاريخي مرتفع، ساهم بشكل مباشر في دفع الأسعار المحلية نحو الصعود، خاصة مع تزايد المخاوف الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما سجل سعر الأونصة محليًا بالجنيه المصري:

سعر البيع: 233,900 جنيه

سعر الشراء: 232,830 جنيه

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

يرجع خبراء سوق الذهب الارتفاع الحالي إلى عدة عوامل، أبرزها:

صعود أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية.

زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية العالمية.

توقعات باستمرار السياسات النقدية المشددة عالميًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تواصل التحرك في نطاق مرتفع خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا استمرت الأسعار العالمية فوق مستوى 4800 دولار للأوقية، مع بقاء الطلب المحلي قويًا سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

وينصح خبراء الذهب المواطنين بمتابعة تحركات الأسعار لحظة بلحظة، وعدم التسرع في الشراء أو البيع، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها السوق.