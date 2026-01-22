زلزال الذهب يهز الأسواق العالمية والمحلية: عيار 21 يسجل 6600 جنيه

شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية مساء اليوم الخميس موجة صعود قوية بعد انخفاض ملحوظ في ساعات الصباح، حيث سجلت أونصة الذهب عالميًا 4913 دولارًا بزيادة قدرها 122 دولارًا عن مستوياتها السابقة. هذا الارتفاع المفاجئ أثار حالة من الترقب بين المستثمرين والتجار حول العالم، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسباب تقلبات أسعار الذهب

يرجع خبراء الاقتصاد هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل عالمية ومحلية متداخلة، أبرزها:

الطلب الاستثماري المتزايد:

واصلت البنوك المركزية الكبرى مثل الصين وروسيا والهند تعزيز احتياطياتها من الذهب كوسيلة للتحوط ضد مخاطر الدولار وتقلبات الأسواق المالية.

التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة:

ساهمت الاستثمارات القوية في صناديق الذهب في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف المستثمرين من التضخم وارتفاع العملات الرئيسية مقابل الدولار.

التوترات الجيوسياسية والتجارية:

أدت النزاعات الدولية وتراجع الثقة في أدوات الاستثمار التقليدية مثل السندات الحكومية إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية:

عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم

انعكست التحركات العالمية على السوق المصرية، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات بعد تراجع الصباح، مع استمرار ارتباط السوق المحلية بسعر الدولار والبورصات العالمية، وكانت الأسعار كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 7491 جنيه

7491 جنيه جرام الذهب عيار 22: 6848 جنيه

6848 جنيه جرام الذهب عيار 21: 6600 جنيه

6600 جنيه جرام الذهب عيار 18: 5618 جنيه

5618 جنيه جرام الذهب عيار 14: 4368 جنيه

4368 جنيه جرام الذهب عيار 12: 3744 جنيه

3744 جنيه جرام الذهب عيار 9: 2808 جنيه

أما أسعار السبائك والجنيهات الذهبية فكانت على النحو التالي:

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC: 8185 جنيه

8185 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 عامة: 79675 جنيه

79675 جنيه تعليقة ذهب عيار 18: 108125 جنيه

108125 جنيه جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد: 55485 جنيه

55485 جنيه تعليقة ذهب عيار 18 من NA: 58190 جنيه

كما سجلت أسعار الفضة ارتفاعات طفيفة:

سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن: 85940 جنيه

85940 جنيه سبيكة فضة عيار 999 وزن أكبر: 171325 جنيه

171325 جنيه جنيه فضة عيار 925: 1435 جنيه

توقعات الأسواق والطلب المحلي

يرى خبراء الاقتصاد أن أي تراجع قصير الأمد في أسعار الذهب سيكون مؤقتًا قبل أن تعاود الأسعار الصعود، مؤكدين أن الذهب يظل استثمارًا طويل الأجل للتحوط من التضخم وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.

وقال نادى نجيب، خبير أسواق المال:

"الذهب خلال السنوات العشر الماضية اتخذ مسارًا صعوديًا واضحًا رغم بعض التراجعات المؤقتة، مما يجعله استثمارًا آمنًا للمستقبل."

ويشير خبراء الصاغة إلى أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بحركة البورصات العالمية وسعر الدولار، وأن أي تغييرات كبيرة عالميًا ستنعكس سريعًا على الأسعار المحلية، خصوصًا مع زيادة الطلب على الذهب كأداة استثمار وتحوط ضد الضبابية الاقتصادية.

تستمر الأسواق في متابعة تحركات الذهب عن كثب، مع تزايد الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، وسط حالة ترقب بين المستثمرين والمواطنين. ويظل جرام الذهب عيار 21 عند 6600 جنيه مؤشرًا رئيسيًا لحركة السوق في الفترة القادمة، مع توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأيام المقبلة نتيجة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.