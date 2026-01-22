تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 يناير 2026 مع بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 22 يناير 2026، تراجعًا ملحوظًا مع انطلاق التعاملات الصباحية، بعد موجة من الارتفاعات القوية التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين والمتعاملين في سوق الصاغة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا نسبيًا، متأثرة بحركة التصحيح في الأسواق العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الدولار وعوامل العرض والطلب محليًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل نحو 7400 جنيه للجرام

: سجل نحو للجرام سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ حوالي 6475 جنيهًا

: بلغ حوالي سعر جرام الذهب عيار 18 : سجل قرابة 5550 جنيهًا

: سجل قرابة سعر الجنيه الذهب عيار 21: وصل إلى 54310 جنيهات

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى باهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الزينة.

أسعار الفضة اليوم في مصر

بالتوازي مع تحركات الذهب، سجلت أسعار الفضة استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للصعود، حيث بلغ سعر جنيه الفضة عيار 925 نحو 1425 جنيهًا، فيما استمرت سبائك الفضة عيار 999 في تسجيل أسعار مرتفعة مدفوعة بالطلب الاستثماري المتزايد.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

يرجع هذا التراجع في أسعار الذهب محليًا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

تقلبات أسعار الذهب عالميًا بعد وصول الأوقية لمستويات تاريخية مرتفعة.

بعد وصول الأوقية لمستويات تاريخية مرتفعة. تحركات الدولار الأمريكي وتأثيره المباشر على تسعير الذهب.

وتأثيره المباشر على تسعير الذهب. حالة الترقب في الأسواق انتظارًا لقرارات أسعار الفائدة العالمية.

انتظارًا لقرارات أسعار الفائدة العالمية. عمليات جني الأرباح بعد موجة صعود قوية خلال الفترة الماضية.

العوامل العالمية المؤثرة على أسعار الذهب

يتأثر سعر الذهب عالميًا بعدة متغيرات رئيسية، من بينها:

العرض والطلب في الأسواق العالمية مثل نيويورك ولندن.

مثل نيويورك ولندن. قوة الدولار الأمريكي حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع العملة الأمريكية.

حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع العملة الأمريكية. أسعار الفائدة العالمية التي تؤثر على شهية المستثمرين تجاه الذهب.

التي تؤثر على شهية المستثمرين تجاه الذهب. التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

التي تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن. معدلات التضخم التي تعزز من جاذبية المعدن الأصفر على المدى الطويل.

العوامل المحلية المؤثرة على سعر الذهب في مصر

محليًا، تتحدد أسعار الذهب في مصر وفق مجموعة من العوامل الإضافية، أبرزها:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري .

. حجم الطلب المحلي خاصة خلال مواسم الزواج والمناسبات.

خاصة خلال مواسم الزواج والمناسبات. السيولة وحركة البيع والشراء في سوق الصاغة .

. الضرائب والرسوم المرتبطة باستيراد الذهب وتصنيعه.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يحذر خبراء سوق الذهب من استمرار حالة التذبذب خلال الفترة القادمة، في ظل الارتباط الوثيق بين السوق المحلية والتحركات العالمية، مؤكدين أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا على المدى الطويل رغم الانخفاضات المؤقتة.

نصيحة للمستثمرين

ينصح المتخصصون بضرورة متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء، خاصة مع التقلبات الحالية، مع التأكيد على أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا آمنًا للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

وبذلك يفسر تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 يناير 2026، بعد موجة ارتفاع قوية، نتيجة تفاعل العوامل العالمية والمحلية التي تحكم حركة المعدن النفيس في السوق.