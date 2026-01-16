سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. ارتفاع غير مسبوق

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 فى مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7057.25 جنيه للبيع، 7028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 فى مصر اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6469 جنيه للبيع، 6442.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 6175 جنيها للبيع، 6150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5292.75 جنيه للبيع، 5271.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4116.75 جنيهًا للبيع، 4100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3528.5 جنيه للبيع، 3514.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2646.5 جنيه للبيع، 2635.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 49400 جنيهًا للبيع، و49200 جنيهًا للشراء، ويُقبل عدد من المواطنين على الجنيه الذهب، كوسيلة للادخار، نظرًا لانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في مصر بمحلات الصاغة اليوم نحو 4615.28 دولار للبيع، و4614.51 دولار للشراء.

