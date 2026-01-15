عيار 21 بـ 6200 جنيه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

يشهد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين، خاصة مع استمرار الارتفاعات القوية التي سجلتها أسعار المعدن الأصفر منذ بداية يناير 2026، بالتزامن مع اقتراب موسم الأعراس وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية، سواء بغرض الزينة أو الادخار والاستثمار، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويُعد الذهب من أكثر الأصول أمانًا في أوقات التوترات الاقتصادية، ما يجعله الخيار الأول للباحثين عن الحفاظ على قيمة أموالهم، خصوصًا في ظل توقعات اقتصادية إيجابية محليًا وعالميًا، وارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15 يناير 2026

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية، حيث واصلت الأعيرة المختلفة الصعود، مدفوعة بالزخم العالمي وزيادة الطلب المحلي داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب بدون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

6200 جنيه للبيع – 6180 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً):

7086 جنيهًا للبيع – 7063 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22:

6496 جنيهًا للبيع – 6474 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18:

5314 جنيهًا للبيع – 5297 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12:

3543 جنيهًا للبيع – 3532 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم في مصر

واصلت الوحدات الاستثمارية من الذهب تسجيل أسعار مرتفعة، حيث جاءت على النحو التالي:

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21):

49600 جنيه للبيع – 49440 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب في مصر:

220399 جنيهًا للبيع – 219684 جنيهًا للشراء

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار يتم تحديثها لحظيًا، وقد تختلف من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والضريبة المضافة على المشغولات الذهبية.

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

يرجع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب اليوم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، أبرزها:

1- صعود سعر الأوقية عالميًا

تجاوز سعر الأوقية عالميًا حاجز 4500 دولار في بعض التحديثات، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية العالمية.

2- استقرار سعر الدولار محليًا

استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات تتراوح بين 47.6 و47.8 جنيه ساهم في دعم الأسعار المرتفعة للذهب داخل السوق المحلية.

3- زيادة الطلب المحلي

مع اقتراب موسم المناسبات والأعراس، ارتفع الطلب على شراء الذهب، ما أدى إلى زيادة الضغط على الأسعار.

4- النمو الاقتصادي المتوقع

تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8% و5% خلال 2026، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا للتحوط ضد التضخم.

لماذا يفضل المصريون الذهب عيار 21؟

يحافظ الذهب عيار 21 على مكانته كالأكثر شعبية في مصر، نظرًا لاحتوائه على 87.5% من الذهب النقي، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي والاستثمار في الوقت نفسه، فضلًا عن توازنه بين السعر والمتانة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في 2026

تشير التقديرات إلى استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالات وصول سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 4600 و4700 دولار، بدعم من خفض الفائدة العالمية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، واستمرار التوترات السياسية والاقتصادية.

ويُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق.