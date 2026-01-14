سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026.. وارتفاع عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار الكامل خلال تعاملات صباح الأربعاء 14 يناير 2026، دون تسجيل أي تغيرات جديدة في أسعار الأعيرة المختلفة، وذلك بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عالميًا واستقرار حركة التداول داخل الأسواق المحلية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب أي مستجدات عالمية أو محلية قد تؤثر على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة الهدوء النسبي في الطلب.

استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا يدعم السوق المحلية

على الصعيد العالمي، استقر سعر أونصة الذهب عند مستوى 4589 دولارًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء السوق المصرية، حيث لم تشهد أسعار الذهب أي تحركات صعودية أو هبوطية ملحوظة.

ويؤكد خبراء أن ثبات السعر العالمي ساهم في الحفاظ على حالة التوازن داخل السوق المحلية، في ظل غياب محفزات قوية مثل تقلبات سعر الدولار أو تغيرات حادة في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-1-2026

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24 : 6988 جنيهًا للجرام

: 6988 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21 : 6115 جنيهًا للجرام

: 6115 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18 : 5241 جنيهًا للجرام

: 5241 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب: 48920 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار مستقرة مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

عيار 21 يواصل الهيمنة على تعاملات السوق المصرية

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، وهو الخيار الأول للمقبلين على الزواج والمستثمرين على حد سواء.

ويعكس استقرار سعر عيار 21 اليوم استمرار حالة الهدوء داخل السوق، في ظل عدم وجود طلب قوي يدفع الأسعار للصعود، أو ضغوط بيعية تؤدي إلى التراجع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم.. خيار مفضل للشباب

حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره عند مستوى 5241 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لدى فئة الشباب، خاصة في المشغولات الذهبية العصرية، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بعيار 21.

ويشهد عيار 18 إقبالًا متزايدًا خلال الفترات التي تشهد هدوءًا في السوق، مع توجه البعض لشراء المشغولات بغرض الزينة وليس الاستثمار.

الجنيه الذهب يحافظ على استقراره مع ترقب المستثمرين

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 48920 جنيهًا، ويُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

ويفضل المستثمرون الجنيه الذهب خلال فترات الاستقرار، انتظارًا لأي تحركات مفاجئة قد تفتح فرصًا جديدة للشراء أو البيع.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة

يرتبط سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

حركة أسعار الذهب عالميًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية

الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية

ومع استمرار حالة الترقب، يتوقع خبراء السوق أن تظل أسعار الذهب مستقرة نسبيًا خلال الأيام المقبلة، ما لم تظهر متغيرات جديدة تؤثر على السوق بشكل مباشر.