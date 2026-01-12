عاجل| سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يناير 2026.. ومفاجأة عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، وذلك خلال التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، مقارنة بآخر تحديثات الأسعار، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين لحركة المعدن الأصفر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويُعد سعر الذهب اليوم من أكثر الموضوعات بحثًا، خاصة مع استمرار الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين، ويستعرض الموجز التفاصيل.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في مصر عند مستوياته المسجلة خلال الساعات الماضية، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 6040 جنيهًا للبيع و6015 جنيهًا للشراء، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة السوق، مع وجود تراجعات طفيفة ببعض الأعيرة الأخرى.

وتحرص شريحة واسعة من المواطنين على متابعة سعر الذهب اليوم بشكل لحظي، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، خاصة مع قرب المواسم الاجتماعية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 6902.75 جنيهًا للبيع و6874.25 جنيهًا للشراء، ويُقبل عليه المستثمرون أكثر من المستهلكين، نظرًا لقيمته المرتفعة واعتماده في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 22 في الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة اليوم نحو 6327.5 جنيهًا للبيع و6301.5 جنيهًا للشراء، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية ذات الطابع الخليجي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

واصل سعر الذهب عيار 21 اليوم استقراره ليسجل 6040 جنيهًا للبيع و6015 جنيهًا للشراء، ليظل العيار الأكثر رواجًا في محافظات مصر، خاصة في القاهرة والدلتا والصعيد، نظرًا لتوازن سعره وجودته.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم 5177.25 جنيهًا للبيع و5155.75 جنيهًا للشراء، ويُفضل هذا العيار في المشغولات الحديثة ذات التصميمات العصرية.

سعر الذهب عيار 14 و12 و9

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4026.75 جنيهًا للبيع و4010 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 3451.5 جنيهًا للبيع و3437.25 جنيهًا للشراء.

أما سعر الذهب عيار 9 فقد وصل إلى 2588.5 جنيهًا للبيع و2577.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 48320 جنيهًا للبيع و48120 جنيهًا للشراء، مع تسجيل تراجع طفيف بنحو 40 جنيهًا، وهو ما يعكس تأثره المباشر بحركة عيار 21.

سعر أونصة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4576.26 دولارًا للبيع و4575.79 دولارًا للشراء، وسط ضغوط ناتجة عن تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم

ترتبط حركة سعر الذهب اليوم بعدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية، واتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، إلى جانب ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، كما تؤثر بيانات سوق العمل الأمريكية بشكل مباشر على تحركات الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار في السوق المحلية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات صعود حال تصاعد التوترات العالمية أو تراجع الدولار، بينما قد تشهد الأسعار هبوطًا محدودًا حال تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية.

ويواصل المواطنون متابعة سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة، في ظل كونه أداة آمنة لحفظ القيمة، سواء على المدى القصير أو الطويل، ما يجعله دائمًا في صدارة الاهتمام والبحث.