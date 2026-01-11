عيار 21 يتخطي الـ 6000 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2026 حالة من الارتفاع الملحوظ، تزامنًا مع القفزة القوية التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية خلال نهاية تعاملات الأسبوع، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية وزيادة الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا التحرك في ظل عطلة الأسواق العالمية وتوقف التداول، إلا أن التأثير المباشر للارتفاع العالمي انعكس بوضوح على السوق المحلية، مع استمرار متابعة المستثمرين والمتعاملين لتطورات المشهد الاقتصادي والسياسي عالميًا.

الذهب عالميًا يسجل مكاسب تتجاوز 3% في نهاية الأسبوع

قفز سعر الذهب عالميًا بأكثر من 3% خلال تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل مستوى 4510 دولارات للأونصة مع إغلاق الأسواق العالمية بسبب العطلة. وخلال آخر جلسة تداول يوم الجمعة، صعدت الأونصة إلى 4519 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها خلال أسبوع، قبل أن تتراجع بشكل طفيف مع عمليات جني أرباح محدودة.

ورغم هذا التراجع البسيط، لا يزال الاتجاه العام للذهب صاعدًا على المدى القصير، مدعومًا بعوامل قوية أبرزها التوترات الجيوسياسية وتزايد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2026

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات مرتفعة، وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 6914 جنيهًا

: 6914 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 : 6050 جنيهًا

: 6050 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 18 : 5186 جنيهًا

: 5186 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 48400 جنيه

وتُعد هذه المستويات من أعلى الأسعار التي يشهدها السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتباط وثيق بين الأسعار المحلية والتحركات العالمية للأونصة.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟ العوامل المؤثرة

يرجع الارتفاع القوي في أسعار الذهب إلى تنامي المخاوف الجيوسياسية عالميًا، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب.

وتتصدر الأزمة الفنزويلية المشهد، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو، وهو تطور مفاجئ أحدث صدمة في الأسواق العالمية.

هذا الحدث أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين، وهو ما انعكس سريعًا على الأسعار العالمية ثم المحلية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

على مستوى العوامل الأساسية، لا تزال مؤشرات دعم الذهب قوية، حيث يتحرك السعر في اتجاه صاعد رغم فترات التذبذب المرتبطة بعمليات جني الأرباح. وتشير التحركات الأخيرة إلى أن التصحيحات السعرية تظل محدودة وتهدف في الأساس إلى استعادة الزخم قبل استكمال موجة الصعود.

ويتوقع خبراء الأسواق أن تظل أسعار الذهب اليوم في مصر مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تحركات الدولار وأسعار الفائدة، ما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا للتحوط خلال المرحلة الحالية.

الذهب يواصل جذب المستثمرين في أوقات عدم اليقين

يؤكد الأداء الأخير للذهب عالميًا ومحليًا أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية. ومع استمرار حالة عدم اليقين، يظل الذهب في صدارة اهتمامات المستثمرين، سواء على مستوى السبائك أو الجنيهات الذهبية أو المشغولات.

وبذلك، تظل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2026 محط أنظار المواطنين والمستثمرين، وسط ترقب مستمر لأي تطورات جديدة قد تدفع الأسعار إلى مزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة.