ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. عيار 21 يواصل الصعود

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الصباحية، وسط حالة من الترقب في السوق المحلية، وتزامنًا مع صعود الأسعار العالمية للأوقية بالدولار، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، إلى جانب تحركات الأسعار عالميًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

صعود ملحوظ في أسعار الذهب اليوم بمصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا جديدًا مقارنة بتعاملات أمس، ليواصل التحرك بالقرب من مستوى 6 آلاف جنيه. كما انعكس هذا الصعود على باقي الأعيرة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، الذي حقق زيادة قوية.

وبحسب متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 9-1-2026

سعر الذهب عيار 24:

سجل 6835 جنيهًا للبيع، و6810 جنيهات للشراء، ليحافظ على موقعه كأعلى الأعيرة قيمة.

سعر الذهب عيار 22:

بلغ 6265 جنيهًا للبيع، و6245 جنيهًا للشراء، مستقرًا عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 21:

سجل 5980 جنيهًا للبيع، و5960 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها نحو 50 جنيهًا خلال 24 ساعة.

سعر الذهب عيار 18:

وصل إلى 5125 جنيهًا للبيع، و5110 جنيهات للشراء، متأثرًا بصعود العيار الرئيسي 21.

سعر الذهب عيار 14:

سجل 3985 جنيهًا للبيع، و3975 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12:

بلغ 3415 جنيهًا للبيع، و3405 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026 نحو 47840 جنيهًا للبيع، و47680 جنيهًا للشراء، بزيادة إجمالية تقدر بحوالي 400 جنيه مقارنة بتعاملات أمس، وهو ما يعكس القوة الشرائية المتزايدة في السوق المحلية.

أسعار الأونصة محليًا وعالميًا

سعر أونصة الذهب محليًا:

سجلت 212570 جنيهًا للبيع، و211860 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا بالدولار:

بلغ 4469.27 دولارًا، وهو مستوى مرتفع نسبيًا يدعم استمرار الصعود في الأسعار المحلية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

يرجع ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها:

صعود أسعار الذهب عالميًا في البورصات الدولية.

زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

تحركات سعر الدولار عالميًا وتأثيره على تسعير الذهب محليًا.

زيادة الطلب على الجنيهات الذهبية والسبائك بغرض الادخار والاستثمار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع عدد من المتعاملين في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع ميل للصعود حال استمرار ارتفاع الأونصة عالميًا، خاصة مع ترقب قرارات السياسة النقدية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

ويُنصح الراغبون في الشراء بمتابعة أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة، خاصة عيار 21، الذي يمثل المؤشر الأهم لحركة السوق المصرية، سواء لأغراض الاستثمار أو الزواج والادخار.

