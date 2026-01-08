عيار 21 يتجاوز 6000 جنيه بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يناير

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 8 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق الصاغة، وذلك بعد ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية حاجز 6000 جنيه، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأكثر انتشارًا وإقبالًا بين المواطنين

ويستعرض موقع الموجز آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم بجميع الأعيرة، وفقًا للأسعار المعتمدة في السوق المحلية

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً في السوق المصرية، نحو 6805 جنيهات بدون مصنعية، بينما بلغ سعره بالمصنعية حوالي 6905 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5955 جنيهًا بدون مصنعية، فيما وصل السعر بالمصنعية إلى 6055 جنيهًا، متجاوزًا حاجز الـ6 آلاف جنيه لأول مرة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات 5104 جنيهات بدون مصنعية، بينما بلغ سعره بالمصنعية نحو 5204 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات، عند مستوى 47640 جنيهًا خلال مستهل تعاملات اليوم.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

تشهد السبائك الذهبية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، وجاءت أسعارها كالتالي:

أونصة ذهب (31.10 جرام – عيار 24): 214,683 جنيهًا

214,683 جنيهًا سبيكة 1 جرام ذهب عيار 24: 7,001 جنيه

7,001 جنيه سبيكة 2.5 جرام ذهب عيار 24: 17,340 جنيهًا

17,340 جنيهًا سبيكة 5 جرامات ذهب عيار 24: 34,530 جنيهًا

34,530 جنيهًا سبيكة 10 جرامات ذهب عيار 24: 69,050 جنيهًا

69,050 جنيهًا سبيكة 20 جرامًا ذهب عيار 24: 138,080 جنيهًا

138,080 جنيهًا سبيكة 50 جرامًا ذهب عيار 24: 345,050 جنيهًا

345,050 جنيهًا سبيكة 100 جرام ذهب عيار 24: 689,900 جنيه

689,900 جنيه سبيكة 250 جرام ذهب عيار 24: 1,717,050 جنيه

1,717,050 جنيه سبيكة 1 كيلو ذهب عيار 24: 6,866,050 جنيه

تحليل أسعار الذهب اليوم

يأتي استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسعار العالمية، وسط ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات مؤثرة على سعر الدولار وأسعار الفائدة، ما ينعكس مباشرة على حركة الذهب محليًا.