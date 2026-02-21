مواقيت الصلاة اليوم في مصر.. أذان العشاء وصلاة التراويح في القاهرة والمحافظات

مع اقتراب شهر رمضان والأيام المباركة، يزداد اهتمام المواطنين بـ مواقيت الصلاة اليومية، خاصة توقيتي المغرب والعشاء، اللذين يرتبطان بلحظات الإفطار ونهاية اليوم الروحي للصائم، وتصدر الهيئة المصرية العامة للمساحة المواقيت الرسمية المعتمدة لكل محافظة لضمان أداء الصلوات في أوقاتها الدقيقة.



يحرص المسلمون على متابعة مواعيد المغرب والعشاء بدقة، إذ يمثل أذان المغرب لحظة الإفطار، فيما يعد العشاء فرصة لإتمام العبادة بعد الانشغال بأعمال النهار، وتنظيم البرنامج اليومي للأفراد والعائلات.



فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 فبراير 2026 في أبرز محافظات مصر.



مواقيت الصلاة في القاهرة



الفجر: 5:02 صباحًا

الشروق: 6:29 صباحًا

الظهر: 12:08 ظهرًا

العصر: 3:22 عصرًا

المغرب: 5:48 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً



مواقيت الصلاة في الجيزة



الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:30 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:49 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً



مواقيت الصلاة في السادس من أكتوبر



الفجر: 5:04 صباحًا

الشروق: 6:31 صباحًا

الظهر: 12:10 ظهرًا

العصر: 3:24 عصرًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:07 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



الفجر: 5:08 صباحًا

الشروق: 6:36 صباحًا

الظهر: 12:14 ظهرًا

العصر: 3:26 عصرًا

المغرب: 5:52 مساءً

العشاء: 7:11 مساءً



مواقيت الصلاة في بورسعيد



الفجر: 4:59 صباحًا

الشروق: 6:26 صباحًا

الظهر: 12:04 ظهرًا

العصر: 3:17 عصرًا

المغرب: 5:43 مساءً

العشاء: 7:01 مساءً



مواقيت الصلاة في الغردقة



الفجر: 4:52 صباحًا

الشروق: 6:16 صباحًا

الظهر: 11:58 ظهرًا

العصر: 3:14 عصرًا

المغرب: 5:40 مساءً

العشاء: 6:56 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



الفجر: 4:50 صباحًا

الشروق: 6:15 صباحًا

الظهر: 11:56 ظهرًا

العصر: 3:12 عصرًا

المغرب: 5:38 مساءً

العشاء: 6:54 مساءً



مواقيت الصلاة في سوهاج



الفجر: 5:00 صباحًا

الشروق: 6:24 صباحًا

الظهر: 12:07 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:05 مساءً



لماذا يحظي العشاء بأهمية خاصة؟





أذان العشاء يتيح فرصة لإتمام الصلوات النهارية والعبادة بعد الانشغال بأعمال اليوم، ويعزز التوازن الروحي، متابعة توقيت هذين الأذانين بدقة تضمن تنظيم اليوم، والاستعداد للأعمال المسائية والأنشطة الرمضانية.

فروق التوقيت بين المحافظات

تختلف دقائق أذان المغرب والعشاء من محافظة لأخرى وفق الموقع الجغرافي، لذلك يُنصح بالاعتماد على المواقيت الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية للمساحة لضمان دقة الأداء.

ومع اقتراب الأيام المباركة، يظل توقيت المغرب والعشاء الأكثر متابعة يوميًا لما يحمله من أجواء روحانية واجتماعية تعزز التواصل الأسري والإيماني.