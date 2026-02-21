مواقيت الصلاة اليوم في مصر.. موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

صلاة المغرب.. يتزايد اهتمام المواطنين يوميًا بالبحث عن مواقيت الصلاة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأيام المباركة، حيث يرتبط توقيت أذان المغرب بموعد الإفطار وانتهاء ساعات الصيام، وتوفر الهيئة المصرية العامة للمساحة المواقيت الرسمية الدقيقة للصلوات، والتي يعتمد عليها المسلمون في تنظيم يومهم وأداء العبادات في أوقاتها الصحيحة.



ويُعد موعد المغرب من أكثر المواقيت بحثًا خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهميته الروحية وارتباطه المباشر بلحظة الإفطار ولمّ شمل الأسرة.



فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 فبراير 2026 في عدد من محافظات ومدن مصر.



مواقيت الصلاة في القاهرة



الفجر: 5:02 صباحًا

الشروق: 6:29 صباحًا

الظهر: 12:08 ظهرًا

العصر: 3:22 عصرًا

المغرب: 5:48 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً

يمثل أذان المغرب في القاهرة لحظة الإفطار التي ينتظرها الصائمون يوميًا.



مواقيت الصلاة في الجيزة



الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:30 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:49 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً



مواقيت الصلاة في السادس من أكتوبر



الفجر: 5:04 صباحًا

الشروق: 6:31 صباحًا

الظهر: 12:10 ظهرًا

العصر: 3:24 عصرًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:07 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



الفجر: 5:08 صباحًا

الشروق: 6:36 صباحًا

الظهر: 12:14 ظهرًا

العصر: 3:26 عصرًا

المغرب: 5:52 مساءً

العشاء: 7:11 مساءً



مواقيت الصلاة في بورسعيد



الفجر: 4:59 صباحًا

الشروق: 6:26 صباحًا

الظهر: 12:04 ظهرًا

العصر: 3:17 عصرًا

المغرب: 5:43 مساءً

العشاء: 7:01 مساءً



مواقيت الصلاة في الغردقة



الفجر: 4:52 صباحًا

الشروق: 6:16 صباحًا

الظهر: 11:58 ظهرًا

العصر: 3:14 عصرًا

المغرب: 5:40 مساءً

العشاء: 6:56 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



الفجر: 4:50 صباحًا

الشروق: 6:15 صباحًا

الظهر: 11:56 ظهرًا

العصر: 3:12 عصرًا

المغرب: 5:38 مساءً

العشاء: 6:54 مساءً



مواقيت الصلاة في سوهاج



الفجر: 5:00 صباحًا

الشروق: 6:24 صباحًا

الظهر: 12:07 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:05 مساءً



لماذا يحظى أذان المغرب بأهمية خاصة؟



يعد توقيت المغرب من أهم اللحظات اليومية لدى المسلمين، إذ يعلن انتهاء الصيام وبدء الإفطار، كما يمثل وقتًا روحانيًا مميزًا تكثر فيه الدعوات المستجابة. ويحرص الكثيرون على متابعة توقيته بدقة لتجهيز وجبات الإفطار ولمّ شمل الأسرة حول المائدة.



فروق توقيت المغرب بين المحافظات



تختلف مواعيد أذان المغرب من محافظة لأخرى بفارق دقائق بسيطة بسبب الموقع الجغرافي لكل مدينة. لذلك يُنصح دائمًا بمتابعة التوقيت المحلي المعتمد لضمان الإفطار في الوقت الصحيح.

ومع اقتراب شهر رمضان، يظل موعد أذان المغرب الأكثر بحثًا يوميًا، لما يحمله من أجواء إيمانية وروحانية تجمع العائلة وتعيد إحياء العادات الرمضانية الأصيلة.