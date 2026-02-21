مواقيت الصلاة اليوم في مصر.. موعد أذان العصر في القاهرة والمحافظات

صلاة العصر.. يبحث ملايين المواطنين يوميًا عن مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة خلال شهر رمضان والأيام المباركة، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في أوقاتها. وتوفر الهيئة المصرية العامة للمساحة جدول المواقيت الرسمية المعتمدة يوميًا، ما يجعلها مرجعًا أساسيًا لمعرفة مواعيد الأذان بدقة، ويرصد الموجز التفاصيل.



ويزداد البحث عبر محركات الإنترنت، خصوصًا عن موعد صلاة العصر، نظرًا لارتباطه بانتهاء ساعات العمل الرسمية وبداية الفترة المسائية، فضلاً عن أهميته في تنظيم اليوم خلال الصيام أو العمل.



فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 فبراير 2026 في عدد من المحافظات والمدن المصرية.



مواقيت الصلاة في القاهرة



الفجر: 5:02 صباحًا

الشروق: 6:29 صباحًا

الظهر: 12:08 ظهرًا

العصر: 3:22 عصرًا

المغرب: 5:48 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً

يعد توقيت العصر في القاهرة من أكثر المواقيت بحثًا يوميًا، خاصة للموظفين والطلاب.



مواقيت الصلاة في الجيزة



الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:30 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:49 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً



مواقيت الصلاة في السادس من أكتوبر



الفجر: 5:04 صباحًا

الشروق: 6:31 صباحًا

الظهر: 12:10 ظهرًا

العصر: 3:24 عصرًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:07 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



الفجر: 5:08 صباحًا

الشروق: 6:36 صباحًا

الظهر: 12:14 ظهرًا

العصر: 3:26 عصرًا

المغرب: 5:52 مساءً

العشاء: 7:11 مساءً



مواقيت الصلاة في الغردقة



الفجر: 4:52 صباحًا

الشروق: 6:16 صباحًا

الظهر: 11:58 ظهرًا

العصر: 3:14 عصرًا

المغرب: 5:40 مساءً

العشاء: 6:56 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



الفجر: 4:50 صباحًا

الشروق: 6:15 صباحًا

الظهر: 11:56 ظهرًا

العصر: 3:12 عصرًا

المغرب: 5:38 مساءً

العشاء: 6:54 مساءً



مواقيت الصلاة في بورسعيد



الفجر: 4:59 صباحًا

الشروق: 6:26 صباحًا

الظهر: 12:04 ظهرًا

العصر: 3:17 عصرًا

المغرب: 5:43 مساءً

العشاء: 7:01 مساءً



مواقيت الصلاة في سوهاج



الفجر: 5:00 صباحًا

الشروق: 6:24 صباحًا

الظهر: 12:07 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:05 مساءً



لماذا يزداد البحث عن موعد صلاة العصر؟



يحظى توقيت صلاة العصر بأهمية خاصة لدى المصريين، إذ يمثل نقطة تحول في جدول اليوم، سواء للعودة من العمل، أو الاستعداد للإفطار في رمضان، أو تنظيم الأنشطة المسائية. كما يرتبط بأفضل أوقات الذكر والاستغفار قبل غروب الشمس.



أهمية متابعة المواقيت الرسمية يوميًا



تختلف مواقيت الصلاة يوميًا بفروق دقائق بسيطة نتيجة حركة الشمس واختلاف خطوط الطول والعرض بين المحافظات. لذلك يُنصح بالاعتماد على المواقيت الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لضمان أداء الصلوات في وقتها الصحيح.

ومع دخول الأيام المباركة، يحرص المسلمون على متابعة المواقيت بدقة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لما لهما من فضل عظيم وأثر روحي كبير في حياة المسلم اليومية.