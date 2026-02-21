آخر تطورات الحالة الصحية لطفل باسوس بعد حادث إطلاق النار بالقناطر الخيرية

تشهد واقعة إطلاق النار التي هزّت قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، في ظل استمرار متابعة الحالة الصحية للطفل المصاب الذي يرقد داخل المستشفى في وضع حرج. وكشفت أسرة الطفل تفاصيل جديدة حول حالته الطبية والنفسية، مطالبة بتوفير غرفة خاصة له، مع توجيه مناشدات بالدعاء له بالشفاء العاجل.



الحالة الصحية للطفل ما تزال حرجة



أكد محمد مرسي، عم الطفل المصاب، أن حالته الصحية لا تزال خطيرة ويخضع لرعاية طبية مكثفة داخل المستشفى. وأوضح أن الأطباء يواصلون متابعة حالته على مدار الساعة، إلا أنهم لم يحددوا حتى الآن موعدًا لإجراء تدخل جراحي بسبب عدم استقرار المؤشرات الحيوية.



وأشار إلى أن الفريق الطبي يركز حاليًا على تثبيت الحالة العامة قبل اتخاذ قرار الجراحة، وسط آمال الأسرة في تحسن وضعه خلال الأيام المقبلة.



معاناة نفسية وآثار صادمة للحادث



لم تتوقف تداعيات الحادث عند الإصابات الجسدية، إذ أوضح عم الطفل أن حالته النفسية متدهورة بشكل واضح. فالطفل يعاني من صدمة نفسية شديدة، ويستعيد تفاصيل الواقعة بصورة متكررة سواء أثناء اليقظة أو في الأحلام، ما يزيد من معاناته اليومية داخل المستشفى.



وتؤكد الأسرة أن هذه الأعراض تتطلب بيئة هادئة ودعمًا نفسيًا متخصصًا لمساعدته على تجاوز آثار التجربة العنيفة التي تعرض لها.



مطالبة بنقله إلى غرفة خاصة



طالبت الأسرة إدارة المستشفى بنقل الطفل إلى غرفة خاصة، نظرًا لوجوده حاليًا داخل غرفة تضم عددًا كبيرًا من المرضى، وهو ما يؤثر سلبًا على حالته النفسية ويزيد من توتره وخوفه.

وترى الأسرة أن عزله في غرفة هادئة سيساعد على تحسين حالته النفسية وتوفير ظروف أفضل للتعافي، خاصة في ظل حساسية وضعه الصحي.



جد الطفل: لا يوجد بتر وجراحة مرتقبة



من جانبه، أكد جد الطفل أن حالته تحتاج إلى الدعاء، موضحًا أنه سيخضع لعملية جراحية لترقيع الإصابات، مع عدم وجود أي بتر في أطرافه، وأعرب عن ثقته الكبيرة في تحسن حالته وعودته إلى حياته الطبيعية واللعب مجددًا مثل باقي الأطفال.

كما أشاد بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية والجهود الطبية المبذولة لإنقاذ حياة الطفل ووالده.



تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين



تعود الواقعة إلى مساء 19 فبراير، عندما تلقى مركز الشرطة إخطارًا بوصول مالك مصنع ونجله البالغ من العمر خمس سنوات إلى المستشفى مصابين برش خرطوش وجروح متفرقة.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أثار حالة من الغضب والقلق بين الأهالي.



وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، حيث أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة. وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.



تضامن واسع ودعوات بالشفاء



حظيت الواقعة بتعاطف واسع من المواطنين الذين تابعوا تفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تزايد الدعوات للطفل بالشفاء العاجل وتجاوز هذه المحنة.

وتأمل الأسرة أن تشهد الأيام المقبلة تحسنًا في حالته الصحية والنفسية، ليتمكن من العودة إلى حياته الطبيعية بعد تجربة مؤلمة هزّت المجتمع المحلي بأكمله.