موعد أذان المغرب في رمضان 2026.. إمساكية الإفطار لكل المحافظات

مع حلول أول أيام شهر رمضان 2026 يوم الخميس 19 فبراير، يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب بدقة لكل محافظة، حيث يمثل هذا التوقيت بداية الإفطار وصلاة المغرب، ويأتي بعد يوم طويل من الصيام والعبادة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

مواعيد أذان المغرب في المحافظات الكبرى

القاهرة: 5:47 م

5:47 م الإسكندرية: 5:50 م

5:50 م الجيزة: 5:47 م

5:47 م المنصورة: 5:50 م

5:50 م طنطا: 5:50 م

هذه المواعيد تحدد وقت الإفطار للمسلمين، مع اختلاف دقائق قليلة بحسب موقع كل محافظة.

مواعيد أذان المغرب في محافظات الوجه البحري

دمياط: 5:51 م

5:51 م بورسعيد: 5:51 م

5:51 م الإسماعيلية: 5:52 م

5:52 م السويس: 5:52 م

ويُنصح المسلمون بالبدء بالإفطار مباشرة عند الأذان، كما ورد في السنة النبوية، لتفادي تأخير الفطر بعد يوم طويل من الصيام.

مواعيد أذان المغرب في محافظات الصعيد

الأقصر: 5:55 م

5:55 م أسوان: 5:57 م

5:57 م قنا: 5:55 م

5:55 م سوهاج: 5:55 م

5:55 م الفيوم: 5:50 م

ويعد هذا الوقت أيضًا فرصة لأداء صلاة المغرب في جماعة، قبل استكمال العبادات الرمضانية وقراءة القرآن بعد الإفطار.

مواعيد أذان المغرب في محافظات دلتا النيل وباقي المحافظات

الإسماعيلية: 5:52 م

5:52 م الشرقية: 5:49 م

5:49 م الدقهلية: 5:50 م

5:50 م كفر الشيخ: 5:50 م

5:50 م البحيرة: 5:51 م

معرفة مواقيت المغرب بدقة تساعد على تنظيم الإفطار، خاصة في المنازل والمدارس وأماكن العمل، لضمان استراحة مناسبة للصائمين قبل صلاة العشاء والتراويح.

نصائح مهمة لمواقيت المغرب

البدء بالإفطار فور سماع أذان المغرب، اتباعًا للسنة النبوية. أداء صلاة المغرب في جماعة إذا أمكن، لتعظيم الأجر والبركة. متابعة الإمساكية اليومية لتحديد الوقت بدقة حسب المحافظة. استخدام التطبيقات أو التنبيهات لتذكير الأسرة بوقت الإفطار.

موعد أذان المغرب هو الحدث اليومي الأبرز خلال رمضان، حيث يجمع الصائمين على الإفطار وأداء الصلاة، ويعتبر التوقيت الدقيق لكل محافظة ضروريًا لضبط اليوم الرمضاني واستثمار الوقت بين الإفطار والعشاء والتراويح.