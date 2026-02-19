موعد أذان العصر في رمضان 2026.. إمساكية مواعيد الصلاة لكل المحافظات

مع بداية شهر رمضان 2026 يوم الخميس 19 فبراير، يبحث المسلمون في مختلف محافظات مصر عن موعد صلاة العصر لضبط صيامهم وأداء عباداتهم في وقتها. وتأتي صلاة العصر في منتصف النهار لتشكل نقطة هامة بين صلاة الظهر والمغرب، ويُنصح بالالتزام بها مع الجماعة وقراءتها بخشوع، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد أذان العصر في المحافظات الكبرى

القاهرة: 3:21 م

3:21 م الإسكندرية: 3:24 م

3:24 م الجيزة: 3:21 م

3:21 م المنصورة: 3:23 م

3:23 م طنطا: 3:23 م

هذه المواعيد ثابتة تقريبًا في الأيام الأولى من رمضان، مع فروق دقيقة بسبب موقع كل محافظة وارتفاع الشمس بالنسبة للأفق.

مواعيد أذان العصر في محافظات الوجه البحري

دمياط: 3:23 م

3:23 م بورسعيد: 3:24 م

3:24 م الإسماعيلية: 3:25 م

3:25 م السويس: 3:25 م

وتعد فترة العصر وقتًا مناسبًا لتأدية السنن الرواتب وقراءة القرآن، قبل الانشغال بالتحضير للإفطار وصلاة المغرب.

مواعيد أذان العصر في محافظات الصعيد

الأقصر: 3:26 م

3:26 م أسوان: 3:27 م

3:27 م قنا: 3:26 م

3:26 م سوهاج: 3:26 م

3:26 م الفيوم: 3:24 م

ويؤكد علماء الدين على استثمار الوقت بين الظهر والعصر في الذكر والدعاء، لما له من أثر روحي على الصائمين.

مواعيد أذان العصر في محافظات دلتا النيل وباقي المحافظات

الإسماعيلية: 3:25 م

3:25 م الشرقية: 3:22 م

3:22 م الدقهلية: 3:23 م

3:23 م كفر الشيخ: 3:23 م

3:23 م البحيرة: 3:22 م

هذه المواعيد تساعد المواطنين على الالتزام بالصلاة في وقتها وضبط أوقات الإمساك والإفطار.

نصائح مهمة لأداء صلاة العصر

الحرص على أداء صلاة العصر في وقتها مع الجماعة لتكتمل الروحانية. قراءة ما تيسر من القرآن أو السنن الرواتب بين الظهر والعصر. متابعة الإمساكية اليومية لضبط الوقت بدقة حسب كل محافظة. استخدام التطبيقات أو الإشعارات للتذكير بموعد الصلاة لتجنب التأخير.

صلاة العصر تمثل أهم نقطة وسط النهار خلال رمضان، وهي فرصة للصائمين لتعزيز روحانيتهم قبل الإفطار، ومعرفة مواقيت أذان العصر لكل محافظة تساعد على الالتزام بالعبادة وتنظيم اليوم الرمضاني بشكل كامل.