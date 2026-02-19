أسعار الذهب اليوم الخميس 19 فبراير 2026.. استقرار نسبي وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي

مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، يظل الذهب الخيار الأول للمواطنين الراغبين في حفظ قيمة أموالهم والاستثمار طويل الأجل.

اليوم الخميس 19 فبراير 2026، يشهد السوق المصري للذهب حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في محلات الصاغة، سواء لشراء المشغولات الذهبية أو السبائك الاستثمارية، ويرصد الموجز التفاصيل.

اختلاف الأسعار حسب العيار ووزن القطعة

تتباين أسعار الذهب في مصر بحسب العيار ووزن القطعة ورسوم المصنعية، ويواصل كثير من المدخرين اللجوء إلى السبائك الصغيرة والمشغولات الذهبية كوسيلة آمنة بعيدًا عن التقلبات السريعة للأسواق المالية.

كما يشهد السوق حرصًا واضحًا من المواطنين على متابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل الشراء أو البيع، مع مراعاة فرق المصنعية والضرائب المضافة لكل قطعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث لحظي)

عيار 24: شراء 7,544 جنيه – بيع 7,600 جنيه

شراء 7,544 جنيه – بيع 7,600 جنيه عيار 22: شراء 6,914 جنيه – بيع 6,967 جنيه

شراء 6,914 جنيه – بيع 6,967 جنيه عيار 21: شراء 6,600 جنيه – بيع 6,650 جنيه

شراء 6,600 جنيه – بيع 6,650 جنيه عيار 18: شراء 5,654 جنيه – بيع 5,700 جنيه

شراء 5,654 جنيه – بيع 5,700 جنيه عيار 14: شراء 4,393 جنيه – بيع 4,433 جنيه

أما أسعار الجنيه الذهب (8 جرامات) فسجلت 52,800 – 53,200 جنيه، بينما سجلت أونصة الذهب (31.10 جرام) نحو 4,985 – 4,986 دولار أمريكي.

كيفية حساب سعر القطعة الذهبية

يُحدد السعر النهائي لأي قطعة ذهبية بحسب عوامل رئيسية تشمل:

سعر الجرام اليومي للذهب. وزن القطعة المراد شراؤها. رسوم المصنعية، والتي تشمل عادة الدمغة والضرائب، مع بعض الاستثناءات. العيار ودرجة نقاء الذهب.

وتُصنف المشغولات الذهبية حسب نسبة الذهب الخالص فيها:

عيار 24: 99.9% ذهب خالص

99.9% ذهب خالص عيار 22: 91.7%

91.7% عيار 21: 87.5%

87.5% عيار 18: 75%

75% عيار 14: 58.4%

58.4% عيار 9: 37.5%

ويُعتبر عيار 24 المقياس الأساسي للذهب، حيث يتكون من 24 جزءًا ذهبيًا نقيًا.

نصائح مهمة عند شراء الذهب

الشراء من محلات موثوقة وذات سمعة جيدة لتجنب الغش. التأكد من وزن المشغولات بالكامل، بما فيها الفصوص والأحجار الكريمة، وتوثيق ذلك في الفاتورة. متابعة سعر الجرام والمصنعية يوم الشراء، والبحث عن أقل سعر مصنعية متاح. متابعة السوق يوميًا خطوة أساسية للشراء أو البيع، مع الانتباه لتقلبات الأسعار محليًا وعالميًا لضمان اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.

يظل الذهب وسيلة آمنة للاستثمار وحفظ القيمة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، سواء بالسبائك أو المشغولات الذهبية، مع ضرورة متابعة السوق بشكل يومي لتحديد الوقت المناسب للشراء أو البيع.