عاجل/ تعذر رؤية هلال رمضان اليوم الثلاثاء في مصر حتي الآن

تعذر رؤية هلال رمضان 2026 في مصر رسميًا

يترقب ملايين المواطنين في مصر إعلان نتيجة رؤية هلال رمضان 2026 لتحديد موعد أول أيام الشهر الكريم، حيث استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، هلال شهر رمضان بعد غروب الشمس مباشرة.

وأعلنت اللجان الشرعية تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم، ليُستكمل شهر شعبان 30 يومًا، ويكون الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر رسميًا.

تفاصيل استطلاع هلال رمضان 1447 هـ

جرت عملية الرصد من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على محافظات الجمهورية، بالتعاون مع جهات متخصصة، من بينها المعهد القومي للبحوث الفلكية، ووزارة الأوقاف، وهيئة المساحة.

وأكدت دار الإفتاء أن الرؤية تمت وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، مع متابعة دقيقة للحسابات الفلكية الخاصة بمولد الهلال ومدة بقائه بعد غروب الشمس.

الحسابات الفلكية لرؤية هلال رمضان 2026

بحسب بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية:

وُلد هلال شهر رمضان بعد الاقتران في تمام الساعة 2:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس كانت قصيرة للغاية، حيث تراوحت بين 3 إلى 4 دقائق تقريبًا في القاهرة ومكة.

في أغلب العواصم العربية تراوحت مدة المكث بين دقيقة و12 دقيقة فقط.

وأشارت التقديرات الفلكية إلى صعوبة رؤية الهلال بالعين المجردة، وهو ما تحقق فعليًا مع إعلان تعذر رؤية هلال رمضان اليوم، ليصبح الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة رمضان 1447 هـ فلكيًا وشرعيًا في مصر.

موعد أول يوم رمضان 2026 في مصر

بعد تعذر رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء، تقرر رسميًا أن:

الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان 1447 هـ.

الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التوقعات الفلكية التي رجحت مسبقًا صعوبة الرؤية، بسبب قصر مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس.

موقف بعض الدول من غرة رمضان 2026

أعلنت بعض الدول الإسلامية بالفعل أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، بينما انتظرت دول أخرى – من بينها مصر والسعودية – إعلان الرؤية الشرعية قبل تحديد الموعد الرسمي.

ويؤكد هذا الإجراء التزام المؤسسات الدينية في مصر بالمنهج الشرعي القائم على الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية الموثوقة.

تحذير من الشائعات حول نتيجة الرؤية

شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد رمضان 2026، مؤكدة أن البيان الرسمي الصادر عنها هو المصدر الوحيد المعتمد لإعلان غرة الشهر الكريم.

ويبحث المواطنون حاليًا عن كلمات مفتاحية مثل: موعد رمضان 2026 في مصر، أول يوم رمضان الخميس ولا الأربعاء، نتيجة رؤية هلال رمضان 1447 هـ، وذلك لمعرفة الموعد الرسمي لبداية الشهر الفضيل.

ومع إعلان تعذر رؤية الهلال، تستعد الأسر المصرية لاستقبال شهر رمضان المبارك بداية من فجر الخميس 19 فبراير 2026، وسط أجواء إيمانية وروحانية ينتظرها المسلمون كل عام.