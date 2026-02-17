تفاعل جماهيري واسع مع "على قد الحب" قبل عرضه.. نيللي كريم نجمة رمضان 2026 مبكرًا

يشهد مسلسل «على قد الحب» حالة من التفاعل الجماهيري اللافت قبل انطلاق عرضه في موسم رمضان 2026، حيث تصدر اسم العمل ومحاوره الرئيسية نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر مبكر على حجم الترقب والاهتمام.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى النجمة نيللي كريم، التي يصفها كثير من المتابعين بـ«نجمة رمضان 2026» قبل بدء السباق رسميًا، نظرًا لتاريخها الحافل بالأعمال القوية وقدرتها على تصدر المشهد الدرامي بأداء متوازن يجمع بين العمق والبساطة.

أبطال مسلسل علي قد الحب

المسلسل يشارك في بطولته شريف سلامة، في ثنائية ينتظرها الجمهور بشغف، وسط توقعات بوجود كيميا خاصة بينهما تعزز من قوة الحكاية الرومانسية الاجتماعية التي يقدمها العمل.

«على قد الحب» من إنتاج سالي والي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويُعرض عبر عدد من القنوات والمنصات العربية، ما يمنحه انتشارًا واسعًا يعزز فرصه في المنافسة على الصدارة.

ومع تصاعد التفاعل قبل العرض، يبدو أن «على قد الحب» يدخل السباق الرمضاني مدعومًا بزخم جماهيري قوي، يضعه ضمن أبرز المرشحين ليكون أحد أهم أعمال الموسم.

مسلسل «على قد الحب» من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي وميمي جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني ويوسف حشيش وآية سليم، من انتاج سالى والى وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.