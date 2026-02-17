8 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان 1447هـ بعد تعذر رؤية الهلال

أعلنت 8 دول آسيوية وأوروبية أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان 1447هـ، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الثلاثاء وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة في كل دولة.

تعذر رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء

أكدت الجهات الدينية المختصة في عدد من الدول أن عمليات استطلاع الهلال لم تسفر عن ثبوت الرؤية الشرعية، ما ترتب عليه استكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، ليكون الخميس غرة شهر رمضان المبارك رسميًا.

دول أعلنت الخميس أول أيام رمضان 2026

شملت قائمة الدول التي اعتمدت الخميس بداية الصيام كلًا من:

ماليزيا، سنغافورة، بروناي دار السلام، أستراليا، سلطنة عمان، إندونيسيا، تركيا، واليابان، حيث استندت القرارات إلى الرصد الشرعي والحسابات الفلكية المعتمدة.

وفي سنغافورة، أوضح مفتي الجمهورية أن القرار جاء بعد نتائج الرصد الفلكي والشرعي، مع الدعوة لإقامة صلاة التراويح مساء الأربعاء إيذانًا ببدء الشهر الكريم.

أستراليا تعتمد الحسابات الفلكية

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان في جميع الولايات والأقاليم، موضحًا أن ولادة الهلال جاءت بعد غروب شمس الثلاثاء، ما جعل رؤيته متعذرة وفق المعايير الشرعية المعتمدة.

سلطنة عمان تؤكد استكمال شعبان

أكدت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون الأربعاء متممًا لشهر شعبان، والخميس أول أيام الصيام رسميًا.

دول تترقب تحري الهلال مساء الأربعاء

في المقابل، أعلنت دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران أن الثلاثاء يوافق 28 شعبان، على أن يتم تحري الهلال مساء الأربعاء لتحديد موعد أول أيام رمضان، سواء الخميس أو الجمعة.