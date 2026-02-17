أفضل أدعية استقبال شهر رمضان 2026 بإخلاص ونية صادقة.. أدعية مكتوبة ومستجابة

تصدر البحث عن أفضل أدعية استقبال شهر رمضان 2026 اهتمام المسلمين في مصر والعالم، تزامنًا مع استطلاع هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447هـ، لحسم موعد أول أيام الشهر الكريم رسميًا. ويحرص كثيرون على ترديد دعاء دخول شهر رمضان طلبًا للقبول والمغفرة والعتق من النار، ويستعرض الموجز التفاصيل..

أفضل أدعية استقبال شهر رمضان 2026 مكتوبة

يستحب مع اقتراب رمضان ترديد مجموعة من الأدعية الجامعة التي تحمل معاني الرجاء والخشوع، ومنها:

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

تُعد هذه الصيغ من أجمل الأدعية في شهر رمضان لما تحمله من شمول في طلب الخير والاستعاذة من الشر.

دعاء دخول شهر رمضان 2026

يبحث الكثيرون عن دعاء دخول شهر رمضان مكتوب لاغتنام فضل الأيام الأولى، ومن أبرز الأدعية المستحبة:

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلًا.

اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا، ووفقنا فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لنا من ألف شهر.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واكتبنا من المقبولين.

ويؤكد العلماء أن الإخلاص في النية واستحضار عظمة الشهر الكريم من أهم أسباب قبول الدعاء والعمل.

دعاء «اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين»

من أكثر الأدعية تداولًا مع اقتراب رمضان:

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر، واكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم تقبل فيه صيامنا وصلاتنا وقيامنا، ولا تردنا خائبين.

هذا الدعاء يجمع بين الرجاء في بلوغ الشهر وطلب القبول والثبات بعده.

ما هي أجمل الأدعية في شهر رمضان؟

لا يقتصر الدعاء في رمضان على صيغة محددة، بل يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن الأدعية القصيرة الجامعة:

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من النار.

ويظل شهر رمضان 2026 فرصة عظيمة للتوبة وتجديد العهد مع الله، بالإكثار من الدعاء والاستغفار والحرص على الطاعات، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية.