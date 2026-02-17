«الكهرباء» تناشد المواطنين الحصول على تصريح لإنارة زينة رمضان

مناشدة الكهرباء المواطنين الحصول على تصريح لإنارة زينة رمضان.. ناشد منصور عبدالمغنى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين الحصول على تصريح من شركات توزيع الكهرباء لإنارة الشوارع بالزينة خلال شهر رمضان.

وأضاف «عبدالمغنى» أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية هى المعنية بهذا النوع من التصاريح.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى تركيب الزينة بمعرفة المختص حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على جودة الخدمة أو التغذية المقدمة لباقى المشتركين.

وأشار إلى أن هناك لجانا من وزارة الكهرباء والشركة القابضة إضافة إلى الفرق الفنية العاملة فى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تتابع هذا الأمر.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد اجتمع برؤساء شركات إنتاج الكهرباء، الذي يأتي في إطار خطة العمل وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي والالتزام بأنماط التشغيل الجديدة، لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض معدلات استهلاك الوقود، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والاشتراطات البيئية، وتنفيذ برامج الصيانة المخططة، طبقا للجداول الزمنية والتوقيتات المحددة، والمعلومة مسبقا لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وفقا للمعايير والأكواد العالمية، بجداول زمنية وتوقيتات محددة.

وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة المعنيين بقطاع إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك لمتابعة خطة وأنماط التشغيل والاستعدادات لفصل الصيف وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة الكهربائية.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح معدلات الأداء، ومدى التقدم الذى تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل والتشغيل وموقف الوحدات، ودرجة الاستعداد والبدائل، وخطة الطوارئ، وتجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان كفاءة التشغيل على مستوى جميع الشركات، واستكمال إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية الشهر الجاري، و تناول الاجتماع الإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال، وخروج الوحدات من الخدمة، وخطة الصيانات والعمرات للوحدات، وضرورة تبادل المعلومات بين الشركات لتحقيق أقصى درجات التكامل بين الشركات في مواجهة الأعطال، وكذلك تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد، ومناقشة أنظمة الصيانة وبرنامج الربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، وبرامج الصيانة الاستباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال.

وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية في إطار خطة مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى المتابعة اليومية لمستجدات تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة، وخطة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات، وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات، ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.