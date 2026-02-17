تراجع قوي بدرجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية، وذلك عقب موجة من الأجواء الدافئة التي سادت خلال الأيام الماضية.



وأكدت الهيئة أن هذا التراجع يأتي في إطار تقلبات جوية سريعة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مع تغير واضح في طبيعة الأجواء بين ساعات النهار والليل.

طقس بارد صباحًا ومعتدل نهارًا

يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يميل إلى الاعتدال نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما يكون دافئًا إلى حار على جنوب الصعيد. ومع حلول المساء تعود الأجواء الباردة لتسيطر على مختلف المناطق، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.





رياح نشطة وأتربة تؤثر على الرؤية



تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر.



ومن المتوقع أن تتسبب الأتربة المثارة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على فترات متقطعة، خاصة بمناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد.



كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية



حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، خاصة بمناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، ما يتطلب توخي الحذر واتباع التعليمات الملاحية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات



القاهرة

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 13 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 23 درجة مئوية

الصغرى: 13 درجة مئوية

مطروح

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 10 درجات مئوية

قنا

العظمى: 29 درجة مئوية

الصغرى: 14 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 33 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة متابعة النشرات الجوية الدورية، في ظل استمرار التقلبات السريعة التي تميز هذه الفترة الانتقالية من فصل الشتاء.