تعاون جديد من بنك الطعام المصري لتوزيع 11 ألف وجبة ضمن برنامج تكية المحروسة

خطة توزيع 11 ألف وجبة ضمن برنامج تكية المحروسة.. استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر، أعلن بنك الطعام المصري المؤسسة التنموية الرائدة في توفير غذاء صحي وآمن للفئات الأكثر استحقاقاً في المنطقة عن تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركة أمازون مصر ، وذلك في إطار جهودهما المتواصلة لمكافحة الجوع ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا التعاون الممتد كجزء من خطة عام 2026، حيث ستساهم أمازون مصر بتوزيع 500 وجبة بإجمالي يتجاوز 11,000 وجبة، وذلك ضمن برنامج "تكية المحروسة" التابع لبنك الطعام المصري، والذي يركز على توفير الوجبات الساخنة للمستحقين بشكل يومي وبأعلى معايير الجودة.

ويعد هذا التعاون خطوة هامة تؤكد جهود كلا الطرفين بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال تضافر الجهود والتعاون لتوفير الاحتياجات الأساسية لأكبر عدد ممكن من المستحقين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تشهد احتياجًا كبيرًا للمواد الغذائية، وقد شملت عملية توزيع الوجبات عددًا من المناطق في القاهرة، من بينها المقطم والبساتين ومدينة السلام.

ويواصل بنك الطعام المصري دوره المحوري في دعم الأفراد والأسر الأكثر استحقاقًا بالمساعدة في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق التي تتطلب دعمًا غذائيًا مستمرًا ومنتظمًا، ويعمل البنك، من خلال برنامج "تكية المحروسة"، على تقديم حلول غذائية مستدامة تضمن استمرارية المساعدات على المدى الطويل، وليس مجرد الاستجابة للاحتياجات الحالية لسكان هذه المناطق.

وبهذه المناسبة، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "يعكس هذا التعاون رؤية البنك في تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوحيد الجهود وضمان وصول المواد الغذائية إلى جميع المستحقين، ويمكّننا تعاوننا مع أمازون مصر من زيادة قدرتنا على توفير أكبر عدد ممكن من الوجبات الغذائية للأفراد الأكثر احتياجًا في العديد من الأحياء في القاهرة الكبرى من خلال برنامج "تكية المحروسة".

ويحرص البنك باستمرار على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تلعب دورًا رئيسياً في تمويل برامج الإطعام المتنوعة التي يقودها البنك، بما يعكس أهمية بناء شراكات مستدامة قائمة على أهداف مشتركة وأثر ملموس على أرض الواقع في حياة العديد من المصريين."

ومن جانبه، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر: "يسعدني تعاون أمازون مصر مع بنك الطعام المصري، المؤسسة التي تقوم بعمل رائع للوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء مصر، في أمازون، نؤمن بأن النجاح لا يُقاس فقط بما نقدمه من خدمات، بل بكيفية تواجدنا ودعمنا للمجتمعات التي نعمل بها، ويعكس هذا التعاون قيمنا الأساسية وهي أن نكون جزءاً من الحياة اليومية للمصريين، وأن نصنع تأثيراً حقيقياً، وأن نقف مع المجتمع المصري في كل ما يهم. الأمن الغذائي حق أساسي، والعمل مع بنك الطعام المصري يتيح لنا المساهمة في ضمان حصول المزيد من الأسر في جميع أنحاء مصر على الاحتياجات الأساسية.

ويتبع بنك الطعام المصري استراتيجية متكاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية لتقديم الدعم اللازم للمحتاجين من الأسر والأفراد. والمحور الأول من هذه الاستراتيجية هو توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية (الحماية)، والمحور الثاني هو الوقاية من سوء التغذية عبر التوعية والتثقيف الغذائي، أما المحور الثالث فهو تمكين الأسر لتحسين دخلها واعتمادها على نفسها، وفيما يتعلق بالمحور الرابع فهو الارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.

ويبذل بنك الطعام المصري جهدًا مستمرًا لتطوير برامج مبتكرة توسع نطاق المستفيدين وترفع مستوى جودة الخدمات، ويعزز البنك أثر هذه المبادرات من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، لضمان استخدام الموارد بأقصى كفاءة.

