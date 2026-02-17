مي كساب تنافس بقوة في رمضان 2026 بـ "نون النسوة"

تخوض النجمة مي كساب منافسة قوية في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «نون النسوة» من إنتاج صباح إخوان و يعرض على Mbc مصر و شاهد، و ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، والمكوّن من 15 حلقة

شخصية مي كساب في مسلسل نون النسوة

تجسد مي كساب خلال الأحداث شخصية “شريفة”، وهي فتاة تدخل عالم الفن عن طريق عملها كمساعدة لإحدى النجمات، التي تؤدي دورها الفنانة سيمون. ومع تطور الأحداث، يضطر مخرج أحد الأعمال للاستعانة بها لتصوير بعض المشاهد بعد اعتذار إحدى بطلات العمل، لتبدأ رحلتها داخل الوسط الفني وسط تحديات وصراعات إنسانية.

وأكدت مي كساب أن من أبرز أسباب حماسها للمسلسل إتاحته الفرصة لها للغناء ضمن أحداث العمل، حيث تتعاون في أغنيات المسلسل مع الملحن عزيز الشافعي، في تجربة تمزج بين الدراما والغناء بشكل لافت.

ويشارك في بطولة «نون النسوة» إلى جانب مي كساب كل من هبة مجدي، أحمد فهيم، محمود الليثي، ندى موسى، أحمد الرافعي، وهو من إنتاج صباح إخوان، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

احداث مسلسل نون النسوة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول مجموعة من الفتيات تجمعهن الصداقة وروابط الجيرة، لتتشابك قصصهن عبر مواقف إنسانية متنوعة تعكس تفاصيل الحياة اليومية، في عمل يُراهن على الصدق والبساطة وقوة الأداء.

«نون النسوة» يبدو واحدًا من الأعمال التي قد تترك بصمة واضحة في سباق رمضان 2026، خاصة مع توليفة النجوم والطابع النسائي الإنساني الذي يقدمه.