وزارة الأوقاف تصدر ضوابط الاعتكاف في رمضان 2026 بالمساجد..تسجيل مسبق وحظر التصوير

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية الضوابط الجديدة المنظمة للاعتكاف في مساجد الجمهورية خلال شهر رمضان 2026، مؤكدة أن الهدف هو تهيئة أجواء روحانية منضبطة تضمن للمعتكفين التفرغ الكامل للعبادة، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية والإدارية داخل بيوت الله، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتأتي هذه الضوابط في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم، وحرصها على تنظيم الاعتكاف بما يحقق المقاصد الشرعية ويحافظ على قدسية المساجد وسلامة روادها.

تنظيم شامل للاعتكاف داخل المساجد

أوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد المصرح لها بالاعتكاف ستوفر للمصلين أجواء إيمانية متكاملة، تشمل مقارئ القرآن الكريم، والدروس الدينية، والخواطر الدعوية، مع تكثيف الفعاليات عقب صلاة التراويح في المساجد التي تقيم صلاة التهجد.

كما تقرر أداء خواطر دعوية بعد صلاة الفجر، مع الالتزام بالتوسط في صلاة التهجد، إضافة إلى متابعة خطب الجمعة والأنشطة الدعوية لضمان تحقيق الاستفادة الدينية القصوى للمعتكفين طوال أيام رمضان 2026.

أبرز ضوابط الاعتكاف في رمضان 2026

حددت وزارة الأوقاف مجموعة من القواعد الأساسية التي يجب الالتزام بها، أبرزها:

احترام قدسية المسجد والمحافظة على نظافته والالتزام بالسلوك اللائق.

والمحافظة على نظافته والالتزام بالسلوك اللائق. تكريس الاعتكاف للعبادة فقط من صلاة وقيام وذكر وقراءة قرآن وحضور دروس العلم.

من صلاة وقيام وذكر وقراءة قرآن وحضور دروس العلم. قصر الدروس والخواطر على إمام المسجد أو من تكلفه الوزارة رسميًا.

على إمام المسجد أو من تكلفه الوزارة رسميًا. حظر توزيع أي مطبوعات أو كتب أو منشورات داخل المسجد أثناء الاعتكاف.

أو كتب أو منشورات داخل المسجد أثناء الاعتكاف. منع تصوير المعتكفين أو بث صورهم حفاظًا على الخصوصية.

حفاظًا على الخصوصية. استخدام الهاتف المحمول للضرورة القصوى فقط تجنبًا للانشغال عن العبادة.

تجنبًا للانشغال عن العبادة. التسجيل المسبق للاعتكاف لدى إمام المسجد قبل بدء الاعتكاف.

لدى إمام المسجد قبل بدء الاعتكاف. إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان المنطقة المحيطة .

. مراعاة السعة الاستيعابية للمسجد لضمان راحة المعتكفين.

إشراف إداري ومتابعة مستمرة

أكدت الوزارة أن الأئمة مطالبون بالتنسيق مع الإدارات والمديريات التابعة لهم لضبط إجراءات التسجيل وتنظيم أعداد المعتكفين بما يضمن الانضباط الكامل داخل المساجد.

كما أسندت مسؤولية المتابعة والإشراف على تطبيق الضوابط إلى المفتشين ومديري الإدارات والمديريات، وذلك منذ بداية الاعتكاف وحتى نهايته، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

هدف الضوابط: بيئة إيمانية منضبطة

شددت وزارة الأوقاف على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق، وإنما إلى تنظيم الاعتكاف وتهيئة بيئة مناسبة تساعد على الخشوع والتفرغ للعبادة خلال الشهر الفضيل، بعيدًا عن أي ممارسات قد تخل بالنظام أو تؤثر على قدسية المكان.

ويُعد الاعتكاف من السنن المؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يحرص آلاف المصريين سنويًا على التفرغ للعبادة داخل المساجد، ما يستدعي وجود ضوابط واضحة تنظم العملية وتحافظ على الطابع الروحاني للشهر الكريم.

وبهذه التعليمات، تبدأ وزارة الأوقاف استعداداتها المبكرة لاستقبال رمضان 2026، وسط تأكيدات على أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن نجاح تجربة الاعتكاف وتحقيق أهدافها الدينية والتربوية.