كسوف حلقي للشمس غدًا في مصر.. هل تتعذر رؤية هلال رمضان 2026؟

يشهد يوم الثلاثاء ظاهرة فلكية لافتة تتمثل في كسوف حلقي للشمس، يتزامن هذا العام مع ظهور هلال شهر رمضان 2026، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الكسوف على إمكانية استطلاع الهلال في مصر. وتزايدت معدلات البحث عن حقيقة تعذر رؤية الهلال بسبب الكسوف، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ما هو الكسوف الحلقي للشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يتوسط القمر قرص الشمس، فيحجب جزءًا من ضوئها عن الأرض، وفي حالة الكسوف الحلقي، لا يغطي القمر كامل قرص الشمس، بل يترك حافة مضيئة حوله تُعرف باسم «حلقة النار». وتعد هذه الظاهرة من الأحداث الفلكية النادرة نسبيًا، وتحظى بمتابعة واسعة من المهتمين بعلم الفلك.

هل يؤثر الكسوف على رؤية هلال رمضان 2026؟

قال المهندس عصام جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إن القمر سيمر أمام الشمس في نفس مستوى قرصها تمامًا، موضحًا أن حدوث الكسوف يسبق دائمًا ظهور الهلال الجديد.

وأضاف أن توقيت الكسوف هذا العام يأتي قبل غروب الشمس بساعات قليلة، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم، نظرًا لاقتران القمر بالشمس وعدم توفر ظروف الرؤية المناسبة بعد الغروب مباشرة.

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية تؤكد الترابط الزمني بين ظاهرتي الكسوف وولادة الهلال، إذ لا يمكن أن يظهر الهلال قبل حدوث الاقتران الفلكي الكامل.

المعهد القومي يحذر من مخاطر النظر للشمس

من جانبه، حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من خطورة النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي، مؤكدًا أن الظاهرة ستُرى في سماء مصر على هيئة حلقة مضيئة تحيط بقرص القمر.

وشدد المعهد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لحماية العينين، نظرًا لأن النظر المباشر إلى الشمس قد يسبب أضرارًا جسيمة تصل إلى فقدان البصر.

نصائح مهمة لمشاهدة كسوف الشمس بأمان

قدمت الجمعية الفلكية الأمريكية مجموعة من الإرشادات المهمة لمتابعة الكسوف بأمان، أبرزها:

استخدام مرشحات شمسية معتمدة على عدسات الكاميرات والمناظير والتلسكوبات، مع التأكد من خلوها من الخدوش أو التلف قبل الاستخدام.

عدم استخدام نظارات الكسوف للنظر من خلال الكاميرات أو المناظير، لأن أشعة الشمس المركزة قد تتلف المرشح وتضر بشبكية العين.

التأكد من أن نظارات الكسوف مطابقة لمعيار السلامة الدولي ISO 12312-2.

يمكن استخدام زجاج لحام رقم 14 كبديل آمن، لكونه أكثر تعتيمًا من النظارات الشمسية العادية.

تجنب التحديق المباشر في الشمس، حتى وإن بدا الضوء أقل سطوعًا أثناء الكسوف.

وأكد الخبراء أن الضرر الناتج عن النظر إلى الشمس قد لا يظهر فورًا، إذ قد يعتقد الشخص أن نظره سليم، ثم يفاجأ بتدهور الرؤية في اليوم التالي نتيجة احتراق خلايا الشبكية الحساسة.

حدث فلكي استثنائي قبل رمضان

يأتي الكسوف الحلقي هذا العام قبل حلول شهر رمضان بساعات، ما يمنحه أهمية إضافية لدى المتابعين، سواء من الناحية الدينية المرتبطة باستطلاع الهلال، أو من الناحية العلمية المرتبطة برصد الظواهر الفلكية.

وتبقى الحسابات الفلكية والمؤسسات المختصة هي المرجع الأساسي لتحديد موعد بداية شهر رمضان 2026، في ظل هذا التزامن النادر بين كسوف الشمس وولادة الهلال.