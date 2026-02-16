طرح اغنية التتر لمسلسل "سوا سوا" بصوت بهاء سلطان استعدادًا لرمضان 2026

طرحت شركة صباح إخوان المنتجة لمسلسل "سوا سوا" للمنتجة الأغنية الدعائية ، بصوت المطرب بهاء سلطان، وذلك تمهيدًا لعرضه ضمن منافسات دراما رمضان 2026 والأغنية جاءت بتوقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى التوزيع الموسيقي نادر حمدي، بينما شارك في الإنتاج حمدي بدر، ويرصد الموجز التفاصيل

تفاصيل أغنية "ما تيجى نقسم الهم على اتنين"

وقد اتسمت الكلمات بطابع درامي حزين، يعكس حجم الصراعات النفسية والضغوط التي يعيشها ابطال العمل، لتأتي الأغنية معبرة بصدق عن أجواء المسلسل ومضمونه العاطفي المشحون.

ينتمى مسلسل «سوا سوا» إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع الرومانسى، حيث يجسّد أحمد مالك شخصية شاب بسيط يعمل فى مهنة حرفية ويعيش فى منطقة السيدة زينب، بينما تقدّم هدى المفتى دور فتاة تنتمى إلى أسرة ثرية. وتتقاطع طريق الشخصيتين فى موقف عابر، يفتح الباب أمام علاقة عاطفية تواجه العديد من العقبات، فى ظل الفوارق الطبقية وما تفرضه من صدامات وتحديات.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد كمال ، عبد العزيز مخيون ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، حسنى شتا ، وشريف الدسوقى. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج صباح إخوان صادق الصباح، انور الصباح ويتكوّن من 15 حلقة، من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026 عبر شاشة MBC مصر.