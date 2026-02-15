إفراج لـ عمرو سعد..المسلسل الشعبي الأول في رمضان 2026 عن قصة حقيقية"

يخوض النجم عمرو سعد سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل

إفراج، الذي يُوصف منذ الآن بأنه المرشح الأقوى ليكون المسلسل الشعبي الأول هذا الموسم، خاصة أنه مستوحى من قصة حقيقية تحمل أبعادًا إنسانية مؤثرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي، حيث تدور أحداثه في أجواء من الصراع والتحدي، مستندًا إلى وقائع واقعية تضيف للعمل قدرًا كبيرًا من المصداقية والتشويق، ويجسد عمرو سعد شخصية تمر بتحولات حادة وصراعات مصيرية، في إطار درامي مشحون بالعاطفة والإثارة.

ويعرض مسلسل إفراج على مجموعة قنوات mbc وهي: mbc مصر، mbc العراق، mbc 1، ومنصة mbc شاهد.

أبطال مسلسل إفراج رمضان 2026

العمل بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسى، شريف الدسوقى، صفوة، بسنت شوقى، والمسلسل من تأليف ورضة ملوك، وإنتاج صباح إخوان صادق الصباح، انور الصباح وإخراج أحمد خالد موسى.