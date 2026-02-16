الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين ونوابهم الجدد 2026
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مراسم أداء اليمين الدستورية لعدد من المحافظين ونواب المحافظين الجدد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة. وتأتي هذه الحركة في إطار تجديد دماء الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء بالمحافظات، ويرصد الموجز التفاصيل.
المحافظون الجدد وأهم التعيينات
شملت حركة التعيينات الجديدة تعيين عدد من المحافظين في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهم:
- محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط – مطروح
- أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري – الجيزة
- إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون – بورسعيد
- محمد هانئ جمال الدين غنيم – الفيوم
- علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد – الغربية
- إسماعيل محمد كمال إسماعيل – جنوب سيناء
- أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية – الإسكندرية
- حنان مجدي نور الدين محمد – الوادي الجديد
- حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف – دمياط
- عمرو حلمي حسان لاشين – أسوان
- نبيل محمد حسب الله – الإسماعيلية
- عمرو محمد الغريب – المنوفية
- إبراهيم عبد القادر مكي محجوب – كفر الشيخ
- هاني رشاد علي السيد – السويس
- مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي – قنا
- طارق راشد محمد محفوظ – سوهاج
- محمد سيد حسن علوان – أسيوط
- عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد – بني سويف
- حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي – القليوبية
- وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي – البحر الأحمر
نواب المحافظين الجدد
كما شملت الحركة تعيين نواب محافظين لدعم المحافظين الجدد في مهامهم وتحسين الأداء التنفيذي، وهم:
- أحمد أنور عطية العدل – نائب محافظ القاهرة
- عمر محمود الشافعي الأكرت – نائب محافظ القاهرة
- كمال سليمان محمود أحمد – نائب محافظ سوهاج
- أسامة رزق محمد منصور داود – نائب محافظ أسوان
- محمد نعمة عبده مرسي كجك – نائب محافظ الوادي الجديد
- حسين محمد مغربي سلامة – نائب محافظ الدقهلية
- أميرة يسن محمد هيكل – نائب محافظ الإسكندرية
- شادي يحيى عبد العظيم المشد – نائب محافظ البحيرة
- حسام الدين عبده محمد محمد – نائب محافظ الغربية
- محمد علي محمد طلب علي جبر – نائب محافظ المنيا
- محمد فوزي حسن عبد الرحيم – نائب محافظ دمياط
- محمد عبد الله محمد علام زيدان – نائب محافظ السويس
أهداف الحركة وأهميتها
تأتي هذه الحركة في إطار تجديد دماء الإدارة المحلية، بهدف دعم خطط التنمية بالمحافظات وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، كما تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع جودة الأداء الحكومي وتحقيق تواصل فعال بين الدولة والمجتمع المحلي.
وتعكس التعيينات الجديدة حرص الدولة على وضع الكفاءات المناسبة في المواقع الحيوية، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بكفاءة عالية، خاصة في ظل الخطط الطموحة للنهوض بالمحافظات وتعزيز الاستقرار الإداري.
