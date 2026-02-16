الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمحافظين ونوابهم الجدد 2026

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مراسم أداء اليمين الدستورية لعدد من المحافظين ونواب المحافظين الجدد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة. وتأتي هذه الحركة في إطار تجديد دماء الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء بالمحافظات، ويرصد الموجز التفاصيل.

المحافظون الجدد وأهم التعيينات

شملت حركة التعيينات الجديدة تعيين عدد من المحافظين في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهم:

محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط – مطروح

– مطروح أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري – الجيزة

– الجيزة إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون – بورسعيد

– بورسعيد محمد هانئ جمال الدين غنيم – الفيوم

– الفيوم علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد – الغربية

– الغربية إسماعيل محمد كمال إسماعيل – جنوب سيناء

– جنوب سيناء أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية – الإسكندرية

– الإسكندرية حنان مجدي نور الدين محمد – الوادي الجديد

– الوادي الجديد حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف – دمياط

– دمياط عمرو حلمي حسان لاشين – أسوان

– أسوان نبيل محمد حسب الله – الإسماعيلية

– الإسماعيلية عمرو محمد الغريب – المنوفية

– المنوفية إبراهيم عبد القادر مكي محجوب – كفر الشيخ

– كفر الشيخ هاني رشاد علي السيد – السويس

– السويس مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي – قنا

– قنا طارق راشد محمد محفوظ – سوهاج

– سوهاج محمد سيد حسن علوان – أسيوط

– أسيوط عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن السيد – بني سويف

– بني سويف حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد علي – القليوبية

– القليوبية وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي – البحر الأحمر

نواب المحافظين الجدد

كما شملت الحركة تعيين نواب محافظين لدعم المحافظين الجدد في مهامهم وتحسين الأداء التنفيذي، وهم:

أحمد أنور عطية العدل – نائب محافظ القاهرة

– نائب محافظ القاهرة عمر محمود الشافعي الأكرت – نائب محافظ القاهرة

– نائب محافظ القاهرة كمال سليمان محمود أحمد – نائب محافظ سوهاج

– نائب محافظ سوهاج أسامة رزق محمد منصور داود – نائب محافظ أسوان

– نائب محافظ أسوان محمد نعمة عبده مرسي كجك – نائب محافظ الوادي الجديد

– نائب محافظ الوادي الجديد حسين محمد مغربي سلامة – نائب محافظ الدقهلية

– نائب محافظ الدقهلية أميرة يسن محمد هيكل – نائب محافظ الإسكندرية

– نائب محافظ الإسكندرية شادي يحيى عبد العظيم المشد – نائب محافظ البحيرة

– نائب محافظ البحيرة حسام الدين عبده محمد محمد – نائب محافظ الغربية

– نائب محافظ الغربية محمد علي محمد طلب علي جبر – نائب محافظ المنيا

– نائب محافظ المنيا محمد فوزي حسن عبد الرحيم – نائب محافظ دمياط

– نائب محافظ دمياط محمد عبد الله محمد علام زيدان – نائب محافظ السويس

أهداف الحركة وأهميتها

تأتي هذه الحركة في إطار تجديد دماء الإدارة المحلية، بهدف دعم خطط التنمية بالمحافظات وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، كما تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع جودة الأداء الحكومي وتحقيق تواصل فعال بين الدولة والمجتمع المحلي.

وتعكس التعيينات الجديدة حرص الدولة على وضع الكفاءات المناسبة في المواقع الحيوية، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بكفاءة عالية، خاصة في ظل الخطط الطموحة للنهوض بالمحافظات وتعزيز الاستقرار الإداري.