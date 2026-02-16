انهيار شقيق المتهم في قضية عروس المنوفية أمام جنايات شبين الكوم:أمي بتموت

شهد محيط محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من التأثر الشديد قبل انطلاق ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته المعروفة إعلاميًا بـ«عروس المنوفية»، وذلك مع وصول شقيق المتهم إلى مقر المحكمة في حالة انهيار وبكاء، ويستعرض الموجز التفاصيل.

القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، تعود مجددًا إلى الواجهة مع استكمال جلسات المحاكمة، وسط ترقب واسع من أسرة المجني عليها وأهالي القرية.

شقيق المتهم: “أسرتنا ضاعت”

قال شقيق المتهم، فور وصوله إلى المحكمة، إن والدته ترقد داخل المستشفى في حالة صحية متدهورة منذ وقوع الجريمة، مؤكدًا أن الأسرة تمر بظروف إنسانية صعبة.

وأضاف في تصريحات مؤثرة:

«أمي بتموت في المستشفى… واحد من إخواتي مات، والتاني مصيره في علم الغيب»، مشيرًا إلى أن ما تمر به الأسرة يفوق قدرتهم على الاحتمال.

وطالب بترك الفصل في القضية للقضاء، مؤكدًا أنهم ينتظرون كلمة العدالة، أياً كان الحكم.

جلسة جديدة في محاكمة قاتل عروس المنوفية

في المقابل، حضرت أسرة المجني عليها، كريمة، إلى مقر المحكمة في وقت مبكر، حيث سادت حالة من الحزن والترقب بين أفراد العائلة قبل بدء الجلسة الثالثة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة تأجيل القضية لسماع مرافعة الدفاع، على أن تستكمل اليوم باقي الإجراءات القانونية تمهيدًا للفصل في الدعوى.

القضية تُنظر أمام محكمة جنايات شبين الكوم، بعد إحالة المتهم من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود، وما أسفرت عنه التحريات.

التهم الموجهة للمتهم

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بجناية الإجهاض، وهي جناية مشددة وفقًا لنص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، ما يستوجب محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل الزوجة داخل منزلها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، في حادثة أثارت حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.

القبض على المتهم وبداية التحقيقات

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته.

وعلى الفور، تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهم بإحدى قرى المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ترقب للحكم النهائي

لا تزال القضية تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام، خاصة مع حساسية تفاصيلها وقصر مدة الزواج قبل وقوع الجريمة.

ومع استمرار جلسات المحاكمة، يترقب الجميع كلمة القضاء للفصل في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها محافظة المنوفية خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب بتحقيق العدالة وإنصاف المجني عليها.