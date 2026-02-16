أسعار البلح المجفف في رمضان 2026 تبدأ من 15 جنيهًا للكيلو

مع اقتراب شهر رمضان 2026، تتزايد معدلات البحث عن أسعار البلح المجفف في رمضان 2026، باعتباره العنصر الأساسي على مائدة الإفطار لدى الأسر المصرية. ويُعد البلح من أكثر السلع طلبًا خلال الشهر الكريم، خاصة في ظل تنوع أصنافه وجودته المحلية التي جعلت مصر تتصدر قائمة أكبر منتجي التمور في العالم، بإنتاج يتجاوز 150 نوعًا ما بين الرطب والمجفف، ويرصد الموجز التفاصيل.

وفي جولة ميدانية داخل سوق ساحل أثر النبي بمصر القديمة، تم رصد حركة البيع والشراء واستعدادات التجار لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، وسط حالة من النشاط الملحوظ وزيادة الإقبال التدريجي.

مصر أكبر منتج للتمور عالميًا

أكد عدد من التجار أن مصر تحتل مكانة عالمية متقدمة في إنتاج البلح، نظرًا لضخامة الإنتاج وتنوع الأصناف وجودتها العالية. وأوضح أحد تجار الغلال والعطارة بالسوق أن البلح المصري يتمتع بسمعة قوية في الأسواق المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أن صنف “المجدول المصري” أصبح ينافس بقوة من حيث الجودة، بينما يظل البلح السكري المصري من الأصناف المميزة التي تحظى بإقبال واسع.

وأضاف أن السوق المحلي لا يعاني من أي نقص، بل يشهد وفرة كبيرة في المعروض، ما يساهم في استقرار الأسعار نسبيًا مقارنة ببعض السلع الأخرى المرتبطة بموسم رمضان.

أسعار البلح المجفف في سوق الساحل 2026

تشير الجولة الميدانية إلى أن أسعار البلح المجفف في رمضان 2026 جاءت متنوعة لتناسب مختلف الفئات، حيث:

يبدأ سعر الكيلو من البلح المجفف الجيد من 15 جنيهًا.

يصل سعر الكيلو للأصناف الأعلى جودة إلى نحو 70 جنيهًا.

أما البلح الرطب، فقد جاءت أسعاره كالتالي:

البلح الرطب القادم من الوادي الجديد يبدأ من 50 جنيهًا للكيلو.

بلح الواحات البحرية يتراوح بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

الرطب السكري يسجل نحو 110 جنيهات للكيلو، وفقًا للجودة والحجم.

وأكد التجار أن الأسعار هذا العام في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، مع استمرار توافر الكميات بشكل جيد داخل الأسواق الشعبية.

حقيقة استيراد البلح من الخارج

وفيما يتعلق بما تردد حول استيراد أنواع من البلح من الخارج، نفى التجار هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدين أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملًا من التمور، بل وتصدر كميات كبيرة إلى الأسواق العالمية.

وأوضحوا أن جودة البلح المصري وتنوع أصنافه يجعلان فكرة الاستيراد غير مطروحة من الأساس، خاصة مع وجود فائض إنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي والتصدير معًا.

توقعات بزيادة الطلب مع اقتراب رمضان

توقع عدد من التجار زيادة ملحوظة في حجم الإقبال خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، حيث تحرص الأسر المصرية على شراء كميات متنوعة من البلح تكفي طوال الشهر الكريم.

ويؤكد التجار أن الأسواق الشعبية تشهد استعدادات مكثفة، سواء من حيث توفير المخزون أو تنويع الأصناف، لتلبية الطلب المتزايد، في ظل وفرة المعروض واستقرار نسبي في الأسعار حتى الآن.

بهذا، تظل أسعار البلح في رمضان 2026 محل اهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع ارتباط البلح بعادات الإفطار اليومية، وكونه من السلع الأساسية التي لا تخلو منها أي مائدة رمضانية في مصر.