تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في مصر استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويبحث المواطنون بشكل يومي عن درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من فصل الشتاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويعود ليكون مائلاً للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس حالة من التباين الحراري بين فترات اليوم المختلفة.

نشاط الرياح والأتربة وتأثيرها على الرؤية

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة على:

السواحل الشمالية الغربية

صحراء مطروح

جنوب البلاد

كما تظهر أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة والصحراوية.

وينصح قائدو المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المعرضة لنشاط الرياح.

فرص سقوط الأمطار اليوم

تشير التوقعات إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تمتد خلال ساعات الليل إلى:

شمال الصعيد

وسط الصعيد

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

وتصل نسبة حدوث الأمطار إلى نحو 20% على فترات متقطعة، وقد تكون متوسطة الشدة أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في المحافظات

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 15 – العظمى 30

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 – العظمى 30

6 أكتوبر: الصغرى 15 – العظمى 30

بنها: الصغرى 17 – العظمى 30

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 16 / 28

وادي النطرون: 16 / 30

كفر الشيخ: 16 / 28

بلطيم: 15 / 28

المنصورة: 15 / 28

الزقازيق: 16 / 31

شبين الكوم: 16 / 28

طنطا: 15 / 28

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

دمياط: 15 / 28

بورسعيد: 16 / 29

الإسكندرية: 15 / 21

العلمين: 14 / 20

مطروح: 13 / 20

السلوم: 12 / 21

سيوة: 11 / 23

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 15 / 32

السويس: 16 / 30

العريش: 14 / 31

رفح: 13 / 30

جنوب سيناء

رأس سدر: 14 / 27

نخل: 7 / 30

كاترين: 5 / 22

الطور: 17 / 28

طابا: 14 / 29

شرم الشيخ: 19 / 29

درجات الحرارة في البحر الأحمر

الغردقة: 18 / 30

رأس غارب: 19 / 28

سفاجا: 19 / 28

مرسى علم: 20 / 30

شلاتين: 20 / 31

حلايب: 22 / 29

أبو رماد: 18 / 29

مرسى حميرة: 18 / 29

رأس حدربة: 18 / 30

درجات الحرارة في الصعيد

شمال الصعيد

الفيوم: 13 / 31

بني سويف: 14 / 31

المنيا: 14 / 31

جنوب الصعيد

أسيوط: 13 / 32

سوهاج: 15 / 32

قنا: 16 / 32

الأقصر: 17 / 33

أسوان: 17 / 34

الوادي الجديد: 16 / 31

أبو سمبل: 16 / 33

نصائح الأرصاد للمواطنين

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، يُفضل:

ارتداء ملابس مناسبة لفترات الليل والصباح الباكر.

تجنب التعرض المباشر للأتربة خاصة لمرضى الحساسية.

القيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية.

وتبقى متابعة أخبار الطقس اليوم في مصر ضرورية، خاصة في ظل التغيرات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية من فصل الشتاء.